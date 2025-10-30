Vezércikk – Orbán Viktor újra a világ békeközvetítője + videó

A tartalomból:
- FEHÉR HÁZ – November 7-én Washingtonban folytatódik Orbán Viktor „elszigetelődése”
- MEGEGYEZTEK – Amerika mérsékli a kínai importvámokat
- TEHETETLENSÉG - Nem menti meg a főváros a Sziget fesztivált
- ELVONÓKÚRA - Surányi György „drognak” tartja a vállalkozók pályázati támogatását
Vendégeink:
- ifj. Lomnici Zoltán, aki se jót, se rosszat nem akart mondani a Szigetfesztiválról, mivel soha nem járt ott.
- Kötter Tamás, aki szürreálisnak érzik, hogy Magyar Péter egy meg nem alakult kormány nevében vállal kötelezettséget vállal a Sziget fesztivál megmentéséért.
- Dézsy Zoltán, aki biztos abban, hogy megmentik a Sziget fesztivált, csak tegnap a fővárosi tiszások nem kapták meg az utasításokat a közgyűlésben.
Műsorvezető: Velkovics Vilmos
Teljes adás: