Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 30. Csütörtök Alfonz napja
Jelenleg a TV-ben:

Háttérkép

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk – Orbán Viktor újra a világ békeközvetítője + videó

2025. október 30., csütörtök 22:00 | HírTV
vélemény elemzés Vezércikk

A magyar miniszterelnök november 7-én Washintonba utazik és Donald Trump vendége lesz a Fehér Házban, hogy egyebek mellett az ukrajnai háború lezárását célzó budapesti béketalálkozóról tárgyaljanak. Erős hét, a kormányfő a hét elején még a Vatikánban és Rómában tárgyalt emiatt. 

  • Vezércikk – Orbán Viktor újra a világ békeközvetítője + videó

A tartalomból: 

  • FEHÉR HÁZ – November 7-én Washingtonban folytatódik Orbán Viktor „elszigetelődése”
  • MEGEGYEZTEK – Amerika mérsékli a kínai importvámokat
  • TEHETETLENSÉG - Nem menti meg a főváros a Sziget fesztivált
  • ELVONÓKÚRA - Surányi György „drognak” tartja a vállalkozók pályázati támogatását

Vendégeink: 

  • ifj. Lomnici Zoltán, aki se jót, se rosszat nem akart mondani a Szigetfesztiválról, mivel soha nem járt ott.
  • Kötter Tamás, aki szürreálisnak érzik, hogy Magyar Péter egy meg nem alakult kormány nevében vállal kötelezettséget vállal a Sziget fesztivál megmentéséért.
  • Dézsy Zoltán, aki biztos abban, hogy megmentik a Sziget fesztivált, csak tegnap a fővárosi tiszások nem kapták meg az utasításokat a közgyűlésben.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

Teljes adás: 

 

További híreink

Vigyázat! Új traffipaxokat szereltek fel a városban

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

A Lidl most tényleg odatette magát: 216 részes Parkside készlet szuper áron

Medvegyev fenyegetése sokkolta Európát, elpusztítanák az uniós országot

Furcsa fotó terjed a Házasság első látásra sztárjáról: ezért hordott műszempillát Peti

Idegen intelligencia nyomaira bukkanhattak svéd tudósok

Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

Csütörtöki sportműsor: három mérkőzés és sorsolás a Magyar Kupában

Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója

További híreink

Visszatér a közéletbe Varga Judit

Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában

Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart! - Élőben közvetítjük + videó
2
Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra
3
Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó
4
Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója
5
Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval
6
Két embert agyonlőttek Brüsszelben + videó
7
A szelevényi horror: amikor az anya a lányára robbantotta a házat – Jázmin és az apa kálváriája
8
Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó
9
Hamarosan véget ér a háború? – A béke kilátásai Európában
10
Visszautasíthatatlan ajánlat – itt a nagy bejelentés a Lukoiltól

Legfrissebb híreink

A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából

A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából

 A másodosztályban szereplő Budapest Honvéd hosszabbítás után idegenben verte 2-1-re a Debrecent csütörtök este a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában, s így a nyolcaddöntőbe jutott.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!