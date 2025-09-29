Keresés

2025. 09. 29. Hétfő
Vezércikk

Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó

2025. szeptember 29., hétfő 21:45 | Hír TV

A miniszterelnök meglepő állásfoglalása szerint a félnótás politikusokat is komolyan kell venni, mert a mai politikai helyzetben bármelyikük komoly hatással lehet a folyamatokra. Mi áll a szokatlan figyelmeztetés mögött? Itt a magyarázat, miért nem szabad lebecsülni senkit a politikában!

Témáink:  

  • FUTÓBOLONDOK – Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is
  • HIDAK – A szlovákok is fontosnak érzik a jószomszédi viszonyt
  • 106 FANTOMAS – Ismét elhalasztotta jelöltjei bemutatását a Tisza Párt

Vendégeink: 

  •  ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint a közelmúlt példái azt mutatják, hogy a választók nem sokra értékelik a politikusok gyerekes közéleti szerepléseit.
  • Móczár Gábor, aki szerint hiába tűnnek habókosnak egyes ellenzéki politikusok, semmiképpen nem szabad őket a hatalom közelébe engedni.
  • Bálint Botond, aki emlékeztetett arra, hogy Károlyi Mihály, Szálasi Ferenc és Rákosi Mátyás országlása után a lakosság szinte mindenét elveszítette és ezen nemzeti tragédiák foglyai vagyunk mind a mai napig.

