Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó

Témáink:
- FUTÓBOLONDOK – Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is
- HIDAK – A szlovákok is fontosnak érzik a jószomszédi viszonyt
- 106 FANTOMAS – Ismét elhalasztotta jelöltjei bemutatását a Tisza Párt
Vendégeink:
- ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint a közelmúlt példái azt mutatják, hogy a választók nem sokra értékelik a politikusok gyerekes közéleti szerepléseit.
- Móczár Gábor, aki szerint hiába tűnnek habókosnak egyes ellenzéki politikusok, semmiképpen nem szabad őket a hatalom közelébe engedni.
- Bálint Botond, aki emlékeztetett arra, hogy Károlyi Mihály, Szálasi Ferenc és Rákosi Mátyás országlása után a lakosság szinte mindenét elveszítette és ezen nemzeti tragédiák foglyai vagyunk mind a mai napig.