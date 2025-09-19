Vezércikk – Orbán Viktor szerint a volt vezérkari főnöknek semmilyen joga nincs fegyver viselésére, mert nem az „őserdőben élünk”+ videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Orbán Viktor: "Mi a magyar emberek bizalmát hordozzuk. Ők meg egy pisztolyt a zsebükben".

Szeptember 23-án dönthet az EP Jogi Bizottsága Magyar Péterék mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Nőt bántalmazhatott a Kutyapárt józsefvárosi jelöltje – Ferencz Orsolya azonnali tisztázást követel.

Nézőpont Intézet: A Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést.

Soha nem látott mozgást indított a lakáspiacon az Otthon Start Program berobbanása.

Budapest költségvetésének csak 0,14 százalékát fordítottak lakhatásra Karácsonyék.

Az adás vendégei:

Szűcs Gábor, aki szerint a cselédsajtó versenyt ezen a héten a 444.hu fölényesen nyerte meg, amikor le akarta tagadni a volt vezérkari főnök fegyvert viselt a ruhája alatt,

Szilvay Gergely, aki a Tisza Párt adóterveiből azt a baloldali mantrát hallja ki, amely szerint mindenki gazdag, aki nem nagyon szegény,

és Both Hunor, aki úgy véli, hogy szerencsére még nem az unió vezető politikusai, hanem a magyar választók döntik el azt, hogy kik vezessék Magyarországot.

Teljes adás: