Vezércikk

Vezércikk – Orbán Viktor szerint a volt vezérkari főnöknek semmilyen joga nincs fegyver viselésére, mert nem az „őserdőben élünk”+ videó

2025. szeptember 19., péntek 21:50 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak.

  • Vezércikk – Orbán Viktor szerint a volt vezérkari főnöknek semmilyen joga nincs fegyver viselésére, mert nem az „őserdőben élünk”+ videó

Az adás témái:

Orbán Viktor: "Mi a magyar emberek bizalmát hordozzuk. Ők meg egy pisztolyt a zsebükben".

Szeptember 23-án dönthet az EP Jogi Bizottsága Magyar Péterék mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Nőt bántalmazhatott a Kutyapárt józsefvárosi jelöltje – Ferencz Orsolya azonnali tisztázást követel.

Nézőpont Intézet: A Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést.

Soha nem látott mozgást indított a lakáspiacon az Otthon Start Program berobbanása.

Budapest költségvetésének csak 0,14 százalékát fordítottak lakhatásra Karácsonyék.

 

Az adás vendégei:

Szűcs Gábor, aki szerint a cselédsajtó versenyt ezen a héten a 444.hu fölényesen nyerte meg, amikor le akarta tagadni a volt vezérkari főnök fegyvert viselt a ruhája alatt,

Szilvay Gergely, aki a Tisza Párt adóterveiből azt a baloldali mantrát hallja ki, amely szerint mindenki gazdag, aki nem nagyon szegény,

és Both Hunor, aki úgy véli, hogy szerencsére még nem az unió vezető politikusai, hanem a magyar választók döntik el azt, hogy kik vezessék Magyarországot.

 

Teljes adás:

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

 Sose gondoltuk, hogy az őszödi beszédet elmondó Gyurcsány Ferenc otthon a családban ne kamuzott volna. Vagy hogy mintaférj lett volna. De az mégis meglepő volt, hogy pont a Direkt36 portál riportnak álcázva közéleti trash-tartalmat gyártson a családi szennyesből. A szó, amit keresnek: karaktergyilkosság. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak. 
Vezércikk - Teljesen kiakadt Lázár János + videó

Vezércikk - Teljesen kiakadt Lázár János + videó

 Lázár János kemény szavakkal illette a „luxizó celebeket és dubajozó hülyegyerekeket" a párt digitális harcosainak tartott beszédében. Egy erős belső kritika, amely új korszakot nyithat a Fidesz kommunikációjában.
