Vezércikk – Orbán Viktor szerint a legnagyobb bajok még mindig Brüsszelben vannak + videó

Vezércikk – Magyarország ismét bizonyította, hogy kicsi a bors, de erős + videó

Amit Magyarország az elnökség fél éve alatt tett, az messze több, mint ami a súlyánál fogva elvárható volt tőle. Fél évvel ezelőtt megbélyegzéssel járt a béke gondolatának még a fölvetése is, most pedig már mindenki a békéről beszél - hangsúlyozta az uniós csúcsértekezletet megelőzően Orbán Viktor. A témához a Vezércikk vendégei is hozzászóltak.