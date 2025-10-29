Vezércikk – Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat.

Dull Szabolcs: Magyar Péter ugyanazt mondja tartalmilag, mint a régi ellenzék.

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után.

Kegyeletsértő kommenteket írtak tiszás olvasók a kenyai légikatasztrófáról szóló hírhez.

Nagy Feró elnézést kért, félresikerültnek tartja a mondatát.

Boris Johnson akadályozta meg az orosz–ukrán békét.

Az adás vendégei:

Kovács András, aki nem érti, hogy ha Magyar Péter nem ért egyet ezekkel a szakértőkkel, akkor miért nem távolítja el őket a Tisza Párt környékéről,

Szűcs Gábor, aki szerint nevetséges, hogy az Index után Magyar Péter most Orbán Balázs perelte be azért, mert egy videóban bemutatta miket mondanak a tiszás szakértők a nyugdíjakról,

és L. Simon László, aki azt hangsúlyozza, hogy megint arról van szó, hogy az irigység kultúráját erősítik, és ez nagyon rossz irányba viszi a magyar társadalmat.

Teljes adás: