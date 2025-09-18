Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része.

Ruszin-Szendi ellen már korábban is intézkedni kellett, mert nem volt hajlandó eltenni fegyverét.

A Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató szerint a Fidesz–KDNP vezet.

Nem vállalják a felelősséget a politikai erőszakra bujtogatók.

Terrorszervezetté nyilvánította az Antifa mozgalmat Donald Trump.

Csőd jöhet Budapestre – Karácsony megüzente, magukkal rántják az egész magyar gazdaságot.

Az adás vendégei:

Fricz Tamás, aki szerint nem elfogadható az, hogy Brüsszelből akarnak adóemelést végrehajtani Magyarországon, és ennek az eszköze a Tisza Párt,

Szabó László, aki arra figyelmeztet, hogy a progresszív adózás a melegágya az adóeltitkolásnak,

és L. Simon László, aki azt hangsúlyozza, hogy az, amit a Tisza párt ígér, hogy olyan progresszív adórendszer lesz, amiben mindenki jó jár, az teljes képtelenség.

Teljes adás: