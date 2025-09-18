Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó

Az adás témái:
Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része.
Ruszin-Szendi ellen már korábban is intézkedni kellett, mert nem volt hajlandó eltenni fegyverét.
A Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató szerint a Fidesz–KDNP vezet.
Nem vállalják a felelősséget a politikai erőszakra bujtogatók.
Terrorszervezetté nyilvánította az Antifa mozgalmat Donald Trump.
Csőd jöhet Budapestre – Karácsony megüzente, magukkal rántják az egész magyar gazdaságot.
Az adás vendégei:
Fricz Tamás, aki szerint nem elfogadható az, hogy Brüsszelből akarnak adóemelést végrehajtani Magyarországon, és ennek az eszköze a Tisza Párt,
Szabó László, aki arra figyelmeztet, hogy a progresszív adózás a melegágya az adóeltitkolásnak,
és L. Simon László, aki azt hangsúlyozza, hogy az, amit a Tisza párt ígér, hogy olyan progresszív adórendszer lesz, amiben mindenki jó jár, az teljes képtelenség.
Teljes adás: