Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó

Magyar Péter nem érti, miért nem csápol minden álprofil a színpad előtt. Kitiltja a médiamunkásokat – a sajátját leszámítva. Rendőrt hív a helyiekre, mert az aratási ünnep zavarja a kikiáltását. Végül perrel fenyeget és persze kommenttel vég nélkül. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.