Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

Mai témáink:
- VÉGSŐ CÉL - A magyar álom lényege a saját otthon
- „ÉPÍTI A SZERETETORSZÁGOT” - Kocsis Máté is reagált Kéri László botrányos mondataira
- BÉKEFELTÉTEL - A lengyelek szerint Trump ajánlata Moszkvát erősítheti
Vendégeink:
- Pindroch Tamás, aki szerint a magyar történelem megmutatta, hogy a baloldal mire képes, ezért nem szabad őket visszaszavazni a hatalomba.
- ifjabb Lomnici Zoltán, aki úgy véli, hogy az ellenzék magatartása lassan ötvözi a náci és a kommunista korszakok minden aljasságát.
- és Dezse Balázs, aki szintén azt gondolja, hogy Kéri László "pestisező" kijelentése a legsötétebb kommunista időkben is megállná a helyét.