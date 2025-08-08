Keresés

Vezércikk

Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

2025. augusztus 08., péntek 21:50 | Hír TV

Az otthonteremtés után itt a béketeremtés is, miközben Brüsszelben még mindig dúl a háborús pszichózis, úgy tűnik, hogy a világ józanabbik fele már a békeidőszakra készül fel.

  Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

Mai témáink: 

  • VÉGSŐ CÉL - A magyar álom lényege a saját otthon
  • „ÉPÍTI A SZERETETORSZÁGOT” - Kocsis Máté is reagált Kéri László botrányos mondataira
  • BÉKEFELTÉTEL - A lengyelek szerint Trump ajánlata Moszkvát erősítheti

Vendégeink: 

  • Pindroch Tamás, aki szerint a magyar történelem megmutatta, hogy a baloldal mire képes, ezért nem szabad őket visszaszavazni a hatalomba.
  • ifjabb Lomnici Zoltán, aki úgy véli, hogy az ellenzék magatartása lassan ötvözi a náci és a kommunista korszakok minden aljasságát.
  • és Dezse Balázs, aki szintén azt gondolja, hogy Kéri László "pestisező" kijelentése a legsötétebb kommunista időkben is megállná a helyét.

