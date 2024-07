Vezércikk – Orbán Viktor: A béke sikeressé tenné Európát, de béke akkor lesz, ha valaki megcsinálja + videó

Foglalkoztunk az ukrajnai béke kérdésével és az Európai Patrióták formálódó szövetségével, de beszéltünk arról is, vajon Magyar Péter mennyire vállalja felelősségét a szórakozóhelyi balhéjáért, ha nem mond le önként a mentelmi jogáról. Néző László, Dézsy Zoltán és Pindroch Tamás voltak a Vezércikk vendégei.

Menczer Tamás szerint Orbán Viktor egy nap alatt többet tett, mint a brüsszeliek két év alatt. Ezzel szemben a New York Times arról ír, hogy bár még Zelenszkij szerint is rendkívüli jelentőségű volt a tegnapi találkozó, de szerintük Orbán Putyin érdekeit képviselte Kijevben. A témákban a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.