Többek között erről is eszmét cserélt a szerdai Vezércikkben Gajdics Ottó, L. Simon László, Ómolnár Miklós és M. Kovács Róbert.

Vezércikk: Milyen szövetség az, amelyben az egyik fél lehallgatja a másikat?

A The Economist értesülése szerint az Amerikai Egyesült Államok történetének legnagyobb titkosszolgálati botránya kezd kikristályosodni, ami nem kis szó egy olyan országban, amely a Watergate-botrány helyszíne is volt. A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak.

2023. április 11.