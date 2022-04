Vezércikk: Nekünk egy olyan Európában kell gondolkodnunk, ahol a közös érdekek mentén tudunk politizálni

Megosztás itt:

A műsorban szó volt a Magyarország ellen megindított jogállamisági eljárásról, a Lengyelország és Bulgária irányába beszüntetett orosz gázszállításról és arról is, hogy a bal és jobboldali politikusok nem tudtak megegyezni a parlamenti tisztségek elosztásáról, így erre majd a házelnök tesz javaslatot.

Vendégeink:

Ómolnár Miklós, aki az árstoppal kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy rendkívüli időket élünk, amikor rendkívüli döntésekre van szükség.

Filep Dávid aki szerint az is nagyon fontos, hogy nem csak árstop van, hanem a magyar mezőgazdaságnak köszönhetően olyan termékek is, melyekre be lehet ezeket vezetni

és Deák Dániel, aki arra emlékeztetett, hogy az ellenzék győzelme esetén az árstopot már bizonyosan eltörölték volna.

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

