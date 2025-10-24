Vezércikk – Megmutatta magát a valóság október 23-án + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Uniós-csúcs: elfogyott a pénz, Brüsszelben szembejött a valóság.

Orbán Viktor: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, de az időpontja még kétséges.

Az Európai Parlament épületénél tiltakoztak Brüsszel költségvetési javaslatai ellen a gazdák.

Kiszelly Zoltán: A Békemenet megrengette az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét.

Hárítanak az osztrákok a Fradi-botrány miatt.

A kormány beperelheti az osztrákok nemzeti büszkeségét az M30-as miatt.

Az adás vendégei:

Dézsy Zoltán, aki filmrendezőként úgy véli: hibáztak Magyar Péter munkatársai amikor főnöküket Drakulaként, alulról világították meg a színpadon,

Deák Dániel, aki szerint a Tisza részéről minden a megszokott módon folytatódik: a közösségi médiában azt a látszatot keltik, hogy ők vannak többen,

és Rákay Philip, aki már régóta úgy véli, hogy az Európai unió vezetésében lóugrásban hazudik mindenki.

Teljes adás: