Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó

Témáink:
- TÁRGYALÁS - Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy
- ÖSSZETARTOZÁS - TISZA Szigetet alapított Kárpátalján Magyar Péter ukrán barátja
- KIJÓZANÍTÓ POFON - Lázár János leleplezte Magyar Péter újabb kínos tévedését
- HUTH GERGELY, aki arra emlékeztet, hogy Oroszország tárgyalópartnere sokáig Európa, és főként Berlin volt, Angela Merkel mindig tárgaylóasztalhoz tudta őket ültetni, de az EU mostani vezetői erre alkalmatlanok
- KACSOH DÁNIEL, aki úgy látja Európának lett volna esélye arra, hogy beleszóljon a háború lezárásába, de mára az EU vezetői visszavonhatatlanul beleragadtak a háborúpárti álláspontjukba
- és ZILA JÁNOS, aki azt hangsúlyozza hogy az EU nem képviselte, zárójelbe tette Európa érdekeit, és teljes mellszélességgel becsatlakozott az előző amerikai adminisztráció mögé