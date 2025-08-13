Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó

Történelmi hét előtt állunk: Közeledik a háború vége, máris száguld a forint, roham indult a 3 százalékos lakáshitel iránt, a Fidesz berúgta a kampányt, nem is akárhogy a digitális polgári körökkel.

Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

Az otthonteremtés után itt a béketeremtés is, miközben Brüsszelben még mindig dúl a háborús pszichózis, úgy tűnik, hogy a világ józanabbik fele már a békeidőszakra készül fel.