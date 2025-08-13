Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 13. Szerda Ipoly napja
Jelenleg a TV-ben:

Riasztás

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó

2025. augusztus 13., szerda 21:50 | Hír TV

Megjelent a Tisza párt saját lapja, programfüzetje, a Tiszta. A híresen független 444 elsőként szemlézte.

  • Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó

Témáink:

  • TÁRGYALÁS - Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy
  • ÖSSZETARTOZÁS - TISZA Szigetet alapított Kárpátalján Magyar Péter ukrán barátja
  • KIJÓZANÍTÓ POFON - Lázár János leleplezte Magyar Péter újabb kínos tévedését
  • HUTH GERGELY, aki arra emlékeztet, hogy Oroszország tárgyalópartnere sokáig Európa, és főként Berlin volt, Angela Merkel mindig tárgaylóasztalhoz tudta őket ültetni, de az EU mostani vezetői erre alkalmatlanok
  • KACSOH DÁNIEL, aki úgy látja Európának lett volna esélye arra, hogy beleszóljon a háború lezárásába, de mára az EU vezetői visszavonhatatlanul beleragadtak a háborúpárti álláspontjukba
  • és ZILA JÁNOS, aki azt hangsúlyozza hogy az EU nem képviselte, zárójelbe tette Európa érdekeit, és teljes mellszélességgel becsatlakozott az előző amerikai adminisztráció mögé

További híreink

Rejtélyes maradvány bukkant fel a Tiszából – az igazság megdöbbentő

Ukrán atomtámadással fenyegették meg a moszkvaiakat

Curtis és újdonsült felesége elárulták: bővül a család

Trump beárazta Európát, a háborúpártiak pánikolnak

Áll a bál a Liverpool körül, Szoboszlaiéknál sztrájkról szólnak a hírek

Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetünk a Szent István-napon

Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik + videó

Ültesd ki a leandert a kertbe: meseszép virágokat hoz majd és biztonsággal áttelel

Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó

További híreink

Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó

A LázárLIVE-ban feltett kérdések nem maradnak válasz nélkül + videó

Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendkívüli - Az ukrán csapatok a Barátság kőolajvezeték kritikus csomópontjára mértek csapást
2
Ukrán atomtámadással fenyegették meg a moszkvaiakat
3
Az orosz hírszerzés a magyar szuverenitás várható brüsszeli megsértésére hívta fel a figyelmet
4
Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében
5
Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik + videó
6
Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában
7
Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal
8
Kigyulladt egy autóbusz a főváros V. kerületében + videó
9
Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak
10
Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!