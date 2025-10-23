Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

2025. október 23., csütörtök 22:00 | HírTV

Minden eddiginél nagyobb tömeg gyűlt össze z október 23-ai Békemeneten, hogy kiálljanak a szabadságért és a háború ellen, közben Magyar Péter is utcára hívta híveit. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.

  • Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

A tartalomból: 

  • Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde a Kossuth téren
  • Orbán Viktor: Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét
  • 1956 óta mindenki tudja, hogy él egy nemzet a Földön, amelynek a szabadsága a lelkébe van írva
  • Orbán Viktor: Ez a háború bár nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri 
  • '56-ban Budapest volt az európai szabadság fővárosa, 2025-ben Budapest az európai béke fővárosa

Vendégeink: 

  • ifj. Lomnici Zoltán
  • Kiszelly Zoltán
  • Boros Bánk Levente

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

Teljes adás: 

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

 

