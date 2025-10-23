Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

A szabadság magányos fáklyája: Amerika a magyar békemisszióról + videó

Rekordtömeg a Békemeneten, kiállás a háború ellen + videó

A nap képei: A Békemenet, ahogy az euromédia sosem mutatja meg + galéria

Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n + videó

A magyar bajnok Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott harmadik fordulós mérkőzésén.

Két szemtanú is levideózta a párizsi Louvre múzeum kirablását. Az egyik telefonos felvételen látható, hogy két ember egy emelőkosaras darun ereszkedik le a felsőbb emeletről.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.