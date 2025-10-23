Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

A tartalomból:
- Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde a Kossuth téren
- Orbán Viktor: Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét
- 1956 óta mindenki tudja, hogy él egy nemzet a Földön, amelynek a szabadsága a lelkébe van írva
- Orbán Viktor: Ez a háború bár nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri
- '56-ban Budapest volt az európai szabadság fővárosa, 2025-ben Budapest az európai béke fővárosa
Vendégeink:
- ifj. Lomnici Zoltán
- Kiszelly Zoltán
- Boros Bánk Levente
Műsorvezető: Velkovics Vilmos
Teljes adás:
Fotó: MTI/Máthé Zoltán