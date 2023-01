Vezércikk: Márki-Zay Péter következetesen ragaszkodik saját hazugságaihoz, és ezen a szokásán most sem változtatott

Megosztás itt:

De beszéltünk arról is, vajon Márki-Zay Péter egy időközi önkormányzati választáshoz is meg tudja-e nyitni a dollármilliókat eregető pénzcsapokat és arról is szót ejtettünk, hogy már saját drukkerei sem követik Karácsony Gergely ígéreteinek teljesülését, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a főpolgármester többet beszél, mint cselekszik.

Vendégek:

Máthé Zsuzsa, aki már régóta nem látja az egymástól eltérő arculatot, amely megkülönbözteti egymástól az ellenzéki oldal kis pártjait,

Gajdics Ottó, akinek már régóta meggyőződése, hogy a fővárost egy semmirekellő politikus vezeti, aki ezt nap, mint nap bizonyítja az interneten,

és L. Simon László, aki szerint Márki-Zay Péter következetesen ragaszkodik saját hazugságaihoz, és ezen a szokásán most sem változtatott, amikor újból pénzgyűjtésbe kezdett.

Témák:

KISZORÍTÓS – Dúl a dominanciaharc a baloldalon

KALAPOZÁS - Újra választási kampányra gyűjt pénzt Márki-Zay Péter

KEGYELETLENSÉG - Benedek pápa emlékét tiporja az Economist

Műsor: