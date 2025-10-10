Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Krasznahorkai László személyében a második magyar nyelven publikáló író kapott irodalmi Nobel-díjat.

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk.

Karol Nawrocki nyíltan szembeszegült az unió Migrációs és Menekültügyi Paktumával.

Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt.

Lecserélhetik Magyar Pétert Karácsony Gergelyre?

Döntött az izraeli kormány - Véget ér a gázai háború.

Az adás vendégei:

Békés Márton, aki Krasznahorkai László Nobel-díja kapcsán mindenkinek azt javasolja, hogy magyarként legyen büszke egyik honfitársunk világraszóló elismerésére,

Rákay Philip, aki szerint a kormánypártoknak, nem egy létező párttal, hanem egy globalista projekttel kell megküzdeniük 2026-ban,

és Szűcs Gábor, aki szerint a Tisza Pártnak lassan magyarázatot kell adnia az adatszivárgási botrányt körül ölelő "véletlenek" sorozatát.

