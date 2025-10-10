Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó

Az adás témái:
Krasznahorkai László személyében a második magyar nyelven publikáló író kapott irodalmi Nobel-díjat.
Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk.
Karol Nawrocki nyíltan szembeszegült az unió Migrációs és Menekültügyi Paktumával.
Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt.
Lecserélhetik Magyar Pétert Karácsony Gergelyre?
Döntött az izraeli kormány - Véget ér a gázai háború.
Az adás vendégei:
Békés Márton, aki Krasznahorkai László Nobel-díja kapcsán mindenkinek azt javasolja, hogy magyarként legyen büszke egyik honfitársunk világraszóló elismerésére,
Rákay Philip, aki szerint a kormánypártoknak, nem egy létező párttal, hanem egy globalista projekttel kell megküzdeniük 2026-ban,
és Szűcs Gábor, aki szerint a Tisza Pártnak lassan magyarázatot kell adnia az adatszivárgási botrányt körül ölelő "véletlenek" sorozatát.
Teljes adás: