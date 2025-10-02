Vezércikk – Már a nyugdíjasok sem voltak kíváncsiak Magyar Péterre + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Orbán Viktor Koppenhágából: Aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen.

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen.

Végrehajtási eljárások sora indult a kormányellenes „netceleb”, Vályi istván cégei ellen.

Már a Budapesti nyugdíjasok sem voltak kíváncsiak Magyar Péterre és a Tisza Pártra.

Jámbor András mozgalmán keresztül is érkezhetnek a guruló dollárok a Tisza Párthoz.

Újabb tömegtüntetések indultak Franciaország-szerte a megszorítások miatt.

Az adás vendégei:

Máthé Zsuzsa, aki borzasztónak érzi az uniós vezetők háború iránti "rajongását",

Kötter Tamás, aki szerint azt látjuk Koppenhágában, ahogy az európai elit megpróbálja háborúba fojtani a kontinens problémáit,

és Fricz Tamás, aki Máthé Zsuzsához hasonlóan szintén arra a kérdésre keresi a választ, hogy Európában kiknek áll érdekében a háborús hangulat szítása.

Teljes adás: