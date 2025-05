Vezércikk – Magyar Pétert az anyák napja sem érdekli, Polt Péter legfőbb ügyész leváltását vizionálta + videó

Hazánk és az EU – virtuális időutazás a Vezércikkben + videó

2004. május elsején azt hihettük, amit a főszereplők a Casablanca című film végén: „this is the beginning of a beutiful friendship”. Aztán valahogy a frigyünk az unióval tényleg olyan keserédes lett, mint a Kertész Mihály-film vége. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.