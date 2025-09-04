Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 22:00 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Velkovics Vilmos vezette.

  Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó

Az adás témái:

Még az áfacsökkentés is kamu volt a Tisza Párt beharangozott programjában.

A Tisza Párt a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné.

Tiszás „jelmezbe” akarták bújtatni Vona Gábort Magyar Péter gyöngyösi rendezvényén.

Orbán Viktor: Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország.

4,5 milliárd forintot leemeltek Budapest számlájáról.

Az Európai Unió már az Oroszország elleni 19. szankciós csomag kidolgozására készül.

 

Az adás vendégei:

Máthé Zsuzsa, aki azon csodálkozik, hogy miként működhet olyan politikai csoportosulás, melynek vezetői összevissza beszélnek az emberek számára legfontosabb dolgokról,

Kötter Tamás, aki úgy véli, hogy az SZDSZ korábban a társadalom minden szövetébe beszivárgott és ebben a Tisza Párt sem jelent kivételt,

és Fricz Tamás, aki úgy látja, hogy a dolgok jelenleg abba az irányba mennek, hogy a Tisza párt előbb-utóbb szétveri saját magát.

 

Teljes adás:

 

Legfrissebb híreink

Szuverenitás a tét: brüsszeli nyomás és a Tisza Párt a Tranzit Fesztivál fókuszában + videó

Szuverenitás a tét: brüsszeli nyomás és a Tisza Párt a Tranzit Fesztivál fókuszában + videó

 A tihanyi Tranzit Fesztiválon a magyar nemzeti szuverenitás kérdése került terítékre. Tuzson Bence, László András és Horváth József élesen bírálták a brüsszeli politikai nyomásgyakorlást és a Tisza Párt szerepét, amely szerintük inkább külföldi érdekeket szolgál, mintsem valódi politikai alternatívát kínál. A 2026-os választások tétje: megőrizhető-e Magyarország függetlensége?

