Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó

Az adás témái:

Még az áfacsökkentés is kamu volt a Tisza Párt beharangozott programjában.

A Tisza Párt a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné.

Tiszás „jelmezbe” akarták bújtatni Vona Gábort Magyar Péter gyöngyösi rendezvényén.

Orbán Viktor: Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország.

4,5 milliárd forintot leemeltek Budapest számlájáról.

Az Európai Unió már az Oroszország elleni 19. szankciós csomag kidolgozására készül.

Az adás vendégei:

Máthé Zsuzsa, aki azon csodálkozik, hogy miként működhet olyan politikai csoportosulás, melynek vezetői összevissza beszélnek az emberek számára legfontosabb dolgokról,

Kötter Tamás, aki úgy véli, hogy az SZDSZ korábban a társadalom minden szövetébe beszivárgott és ebben a Tisza Párt sem jelent kivételt,

és Fricz Tamás, aki úgy látja, hogy a dolgok jelenleg abba az irányba mennek, hogy a Tisza párt előbb-utóbb szétveri saját magát.

Teljes adás: