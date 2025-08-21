Vezércikk – Magyar Péter tízpontos programot hirdetett, de arról semmit nem mondott, hogy miből + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Szijjártó Péter: Álhír volt a Bloombergtől, hogy Trump felhívta Orbánt Ukrajna uniós tagsága miatt.

Az ukránok 65 százaléka szerint országukban ellopják a helyreállításra kapott pénzeket.

Tovább dagad a korrupciós botrány az egykori, magyarellenes uniós biztos körül.

Magyar Péter tízpontos programot hirdetett, de arról semmit nem mondott, hogy miből.

Tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat egy friss kormányhatározat.

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet.

Az adás vendégei:

Borbély Beáta, aki azt javasolja a Tisza Párt híveinek, hogy hideg fejjel olvassák át Magyar Péter ígéreteit és utána lássák be a valóságot,

Móczár Gábor, aki szintén teljesen szakmaiatlannak és komolytalannak gondolja Magyar Péter terveit,

és Gajdics Ottó, aki Magyar Péter demográfiai ígéretei kapcsán azt vélelmezi, hogy Róka Réka lehet a népesedési kormánybiztos.

