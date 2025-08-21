Vezércikk – Magyar Péter tízpontos programot hirdetett, de arról semmit nem mondott, hogy miből + videó

Az adás témái:
Szijjártó Péter: Álhír volt a Bloombergtől, hogy Trump felhívta Orbánt Ukrajna uniós tagsága miatt.
Az ukránok 65 százaléka szerint országukban ellopják a helyreállításra kapott pénzeket.
Tovább dagad a korrupciós botrány az egykori, magyarellenes uniós biztos körül.
Magyar Péter tízpontos programot hirdetett, de arról semmit nem mondott, hogy miből.
Tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat egy friss kormányhatározat.
Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet.
Az adás vendégei:
Borbély Beáta, aki azt javasolja a Tisza Párt híveinek, hogy hideg fejjel olvassák át Magyar Péter ígéreteit és utána lássák be a valóságot,
Móczár Gábor, aki szintén teljesen szakmaiatlannak és komolytalannak gondolja Magyar Péter terveit,
és Gajdics Ottó, aki Magyar Péter demográfiai ígéretei kapcsán azt vélelmezi, hogy Róka Réka lehet a népesedési kormánybiztos.
Teljes adás: