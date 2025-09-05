Keresés

Vezércikk

Vezércikk - Magyar Péter Tisza-adója felháborította a választókat, Márki-Zay Péter kiakadt + videó

2025. szeptember 05., péntek 21:45 | Hír TV
elemzés reagálás Magyar Péter Vezércikk Tisza-csomag

A Tisza Párt új adójavaslata, a "Tisza-adó" hatalmas ellenállást váltott ki a magyar választók körében, akik nem hajlandók plusz terheket vállalni. Márki-Zay Péter, az ellenzéki pártok korábbi prominense, dühösen reagált, mondván, magyar választópolgároknak meg kell érteniük, hogy ami nekik rossz, az valójában jó... MZP azonban saját magát hozhatja nehéz helyzetbe, hiszen a párt ökle helyett egyelőre csak a kritikák céltáblája lett.

  • Vezércikk - Magyar Péter Tisza-adója felháborította a választókat, Márki-Zay Péter kiakadt + videó

A tartalomból: 

  • TISZA-ADÓ - Megfutamodott és hallgat a balos sajtó
  • SZÖVETSÉGES - Márki-Zay Péter szerint gazemberek a Fidesz szavazói
  • EURÓ MILLIÁRDOK - Megérkezett az Unió kiegészítő költségvetési terve
  • VÉLETLEN? - Sorozatban halnak meg az AfD jelöltjei

Vendégeink: 

  • Ferencz Orsolya, aki szerint Márki-Zay Péter valószínűleg egy újra szárba szökkenő csodának érzi a FIDESZ szimpatizánsok gyalázását.
  • Rákay Philip, aki úgy véli, hogy a Tisza-adó ügye is bizonyítéka annak, hogy nincs két ellenzék: ezek ugyanazok.
  • Szűcs Gábor, aki szerint Magyar Péter és Márki-Zay Péter között csak annyi a különbség, hogy Magyar mögött még a családja sem lesz ott választási veresége után.

Műsorvezető: Szalai Szilárd

Teljes adás: 

