Vezércikk - Magyar Péter Tisza-adója felháborította a választókat, Márki-Zay Péter kiakadt + videó

A tartalomból:
- TISZA-ADÓ - Megfutamodott és hallgat a balos sajtó
- SZÖVETSÉGES - Márki-Zay Péter szerint gazemberek a Fidesz szavazói
- EURÓ MILLIÁRDOK - Megérkezett az Unió kiegészítő költségvetési terve
- VÉLETLEN? - Sorozatban halnak meg az AfD jelöltjei
Vendégeink:
- Ferencz Orsolya, aki szerint Márki-Zay Péter valószínűleg egy újra szárba szökkenő csodának érzi a FIDESZ szimpatizánsok gyalázását.
- Rákay Philip, aki úgy véli, hogy a Tisza-adó ügye is bizonyítéka annak, hogy nincs két ellenzék: ezek ugyanazok.
- Szűcs Gábor, aki szerint Magyar Péter és Márki-Zay Péter között csak annyi a különbség, hogy Magyar mögött még a családja sem lesz ott választási veresége után.
Műsorvezető: Szalai Szilárd
Teljes adás: