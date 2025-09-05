Vezércikk - Magyar Péter Tisza-adója felháborította a választókat, Márki-Zay Péter kiakadt + videó

Vezércikk - Lehet hogy tényleg agyhalottak? + videó

Azzal, hogy idővel Magyar Péter mellett mások is feltűntek a Tisza Pártban, megsokszorozódott a hibalehetőségek száma. És hibáznak is: Tarr Zoltán egyszemélyes csapásmérő egységként leleplezi, hogy Magyar Péter pártjában kamuzni kell, választást nyerni – és utána mindent lehet.