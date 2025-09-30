Vezércikk – Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval + videó

Az adás témái:
Magyar Péter szintet lépett: már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval.
Börtönbe kerülhet Soros György, amiért alapítványán keresztül támogatta a terrorizmust.
Rogán Antal a titkosszolgálati akciókról: Üzenem az elvtársaknak, ha lépni kell, akkor lépni fogunk.
„Hányok maguktól!” – Kocsis Máté is megszólalt a bicskei pedofil bűnözőt mentegető K. Endre könyvéről.
Már a The Telegraph is arról ír, miként használják ki a bűnbandák a kiskorú lányokat Svédországban.
Válaszul az ukrán döntésre most a magyar kormány tiltott le 12 ukrán weboldalt.
Az adás vendégei:
Szűcs Gábor, aki szerint Magyar Péter hisztije az Index-el szemben elutasított kereset miatt pontosan megmutatja, hogy a Tisza Párt hogyan áll a jogállamisághoz,
Szabó László, aki nem érti, hogy Magyar Péter jogász létére mégis hogyan gondolta ezt a bírósági hisztit a felhergelt híveivel,
és Kovács András, aki ugyan jogosnak tartaná a Sorosék elleni amerikai eljárást, de nem nagyon bízik benne, hogy végig tudják vinni a procedúrát.
Teljes adás: