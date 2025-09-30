Keresés

Vezércikk – Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval + videó

2025. szeptember 30., kedd 21:50 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Velkovics Vilmos vezette.

  • Vezércikk – Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval + videó

Az adás témái:

Magyar Péter szintet lépett: már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval.

Börtönbe kerülhet Soros György, amiért alapítványán keresztül támogatta a terrorizmust.

Rogán Antal a titkosszolgálati akciókról: Üzenem az elvtársaknak, ha lépni kell, akkor lépni fogunk.

„Hányok maguktól!” – Kocsis Máté is megszólalt a bicskei pedofil bűnözőt mentegető K. Endre könyvéről.

Már a The Telegraph is arról ír, miként használják ki a bűnbandák a kiskorú lányokat Svédországban.

Válaszul az ukrán döntésre most a magyar kormány tiltott le 12 ukrán weboldalt.

 

Az adás vendégei:

Szűcs Gábor, aki szerint Magyar Péter hisztije az Index-el szemben elutasított kereset miatt pontosan megmutatja, hogy a Tisza Párt hogyan áll a jogállamisághoz,

Szabó László, aki nem érti, hogy Magyar Péter jogász létére mégis hogyan gondolta ezt a bírósági hisztit a felhergelt híveivel,

és Kovács András, aki ugyan jogosnak tartaná a Sorosék elleni amerikai eljárást, de nem nagyon bízik benne, hogy végig tudják vinni a procedúrát.

 

Teljes adás:

