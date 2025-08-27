Vezércikk - Magabiztosan vezet a Fidesz, a Tisza messze lemaradt a nyáron + videó

Vendégeink:
- KACSOH DÁNIEL, aki szerint ami a Tisza párt tervében szerepel, az egy régi lemez a progresszív szakértők részéről, az adóemelés egy hagyományos baloldali recept
- MÓCZÁR GÁBOR, aki úgy véli: ez az adóemelés valójában az emberek megsarcolása az állam nevében
- és SZŰCS GÁBOR aki szerint az. aki azt mondja, hogy az egykulcsos adózás nem igazságos, az hazudik, a Tisza párt terve pedig az emberek kirablását jelentené
Témáink:
- BRUTÁLIS ADÓEMELÉS - A Tisza Párt a Gyurcsány-korszakba vezetne vissza az adótervével
- NYÍLIK AZ OLLÓ - Jelentősen nőtt a Fidesz előnye a Tisza Párttal szemben
- ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT - Karácsonyék szórják a pénzt, miközben Budapesten égnek a buszok