Vezércikk

Vezércikk - Magabiztosan vezet a Fidesz, a Tisza messze lemaradt a nyáron + videó

2025. augusztus 27., szerda 21:45 | Hír TV

Ez a bizonyíték arra, hogy a baloldali „kutatások” csak politikai fegyverek – a magyar emberek a stabilitást, a biztonságot választják.

  • Vezércikk - Magabiztosan vezet a Fidesz, a Tisza messze lemaradt a nyáron + videó

Vendégeink: 

  • KACSOH DÁNIEL, aki szerint ami a Tisza párt tervében szerepel, az egy régi lemez a progresszív szakértők részéről, az adóemelés egy hagyományos baloldali recept
  • MÓCZÁR GÁBOR, aki úgy véli: ez az adóemelés valójában az emberek megsarcolása az állam nevében
  •  és SZŰCS GÁBOR aki szerint az. aki azt mondja, hogy az egykulcsos adózás nem igazságos, az hazudik, a Tisza párt terve pedig az emberek kirablását jelentené

Témáink: 

  • BRUTÁLIS ADÓEMELÉS - A Tisza Párt a Gyurcsány-korszakba vezetne vissza az adótervével
  • NYÍLIK AZ OLLÓ - Jelentősen nőtt a Fidesz előnye a Tisza Párttal szemben
  • ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT - Karácsonyék szórják a pénzt, miközben Budapesten égnek a buszok

RENDKÍVÜLI: Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság vezetékről - Magyarország energiaellátása veszélyben

