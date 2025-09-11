Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk – Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát + videó

2025. szeptember 11., csütörtök 22:00 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Velkovics Vilmos vezette.

  • Vezércikk – Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát + videó

Az adás témái:

Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát és influenszert egy utahi egyetemi rendezvényen.

Orbán Viktor: Von der Leyennek mennie kell!

A nap, mikor megrendült az egész világ: 24 éve történt 9/11.

Tarr Zoltán instruálja az EP vezetőit arról, hogy milyen irányvonalat képviseljenek hazánkkal szemben.

Most már a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is egekbe emelné a Tisza Párt.

Kormányinfó: nemzeti konzultáció lesz októberben az adóügyekről.

 

Az adás vendégei:

Lajkó Fanni, aki szerint Charlie Kirk a liberálisok rémálma volt, ezért hallgattatták el borzalmas módon,

Dezse Balázs, aki úgy véli, hogy az elmúlt időszak politikai merényletei annak a betegségnek a tünetei, amit liberalizmusnak hívnak,

és Kacsoh Dániel, aki véres mérföldkőnek tartja az amerikai republikánus aktivista, Charlie Kirk szörnyű meggyilkolását.

Teljes adás:

További híreink

Megmentették Bonyhád kedvenc vadállatát

Ismét sértegették a Hír TV munkatársát a Tisza Párt szimpatizánsai + videó

Miskei gyermekgyilkosság: szívszorító, mire készül lánya emlékéért Hanna apukája

A Ferencváros edzője lehet a megmentő: így áll a kapitánykérdés a magyar válogatott ellenfelénél

Kolléganője felfedte: ezért nem tudták megmenteni Koós Boglárka életét

Lengyel dróntámadás: Moszkva bejelentése fordulatot hozhat

Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti

„Kislánykoromban nem erről álmodtam” – ezért nem szerződött Győrbe Nie Höjlund

Románia rémálma: kétszámjegyű infláció – senki nem ússza meg a válságot

További híreink

Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt

Románia rémálma: kétszámjegyű infláció – senki nem ússza meg a válságot

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet
2
Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks2 atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot
3
Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen
4
24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja
5
Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt
6
Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak
7
Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó
8
Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó
9
Orbán Viktor – Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat
10
Nagy drogfogás Tatabányán

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó

Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó

 Erőszakos kitörés a Tisza Párt piknikjén - Ruszin-Szendi Romulusz testi erejével támadta a Mandiner újságíróját! A volt vezérkari főnök kétszer is ellökte Móna Márkot, miközben a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdezték. Rendőrségi feljelentés garázdaság miatt, videó bizonyíték – ez a Tisza igazi arca? Exkluzív részletek a botrányról, ami megrázza a magyar politikát!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!