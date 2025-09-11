Vezércikk – Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát és influenszert egy utahi egyetemi rendezvényen.

Orbán Viktor: Von der Leyennek mennie kell!

A nap, mikor megrendült az egész világ: 24 éve történt 9/11.

Tarr Zoltán instruálja az EP vezetőit arról, hogy milyen irányvonalat képviseljenek hazánkkal szemben.

Most már a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is egekbe emelné a Tisza Párt.

Kormányinfó: nemzeti konzultáció lesz októberben az adóügyekről.

Az adás vendégei:

Lajkó Fanni, aki szerint Charlie Kirk a liberálisok rémálma volt, ezért hallgattatták el borzalmas módon,

Dezse Balázs, aki úgy véli, hogy az elmúlt időszak politikai merényletei annak a betegségnek a tünetei, amit liberalizmusnak hívnak,

és Kacsoh Dániel, aki véres mérföldkőnek tartja az amerikai republikánus aktivista, Charlie Kirk szörnyű meggyilkolását.

Teljes adás: