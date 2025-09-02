Vezércikk - Lehet hogy tényleg agyhalottak? + videó
2025. szeptember 02., kedd 21:45
Azzal, hogy idővel Magyar Péter mellett mások is feltűntek a Tisza Pártban, megsokszorozódott a hibalehetőségek száma. És hibáznak is: Tarr Zoltán egyszemélyes csapásmérő egységként leleplezi, hogy Magyar Péter pártjában kamuzni kell, választást nyerni – és utána mindent lehet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.