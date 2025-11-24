Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

A Politico grafikonján a FIDESZ népszerűsége 44, míg a Tisza Párté 43 százalékon áll.

Tarr Zoltán a magyar kormányt támadja, mert nem engedi be a migránsokat.

Szlovéniában elutasította a többség az önkéntes eutanázia bevezetését.

Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt.

Európa ellenjavaslatot tett a 28 pontos amerikai béketervre.

Manfred Weber szerint az Európai Uniót egy katonai szövetséggé kell alakítani

Az adás vendégei:

ifjabb Lomnici Zoltán, aki reméli, hogy nincs olyan naív Tisza-szavazó sem, aki szerint a Brüsszeli Politicó hírportál a FIDESZ-nek szurkolna,

Móczár Gábor, aki nem gondolja azt, hogy a manikűrözött kéz valakit is alkalmassá tesz egy ország vezetésére,

és Dézsy Zoltán, aki szerint néha brüsszeli Szabad Nép, a Politico is megírhatja a valóságot.

Teljes adás: