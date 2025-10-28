Vezércikk – Lánczi Tamás szerint az erőszak legitimálása zajlik Pintér Béla rendezése kapcsán, melyben bottal verik agyon Schmidt Máriát + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Diplomáciai nagyüzem: Orbán Viktor Olaszország és Vatikán után Washingtonba készül.

Lánczi Tamás reagált Schmidt Mária színpadi agyonverésére: legitimálni akarják az erőszakot.

Hivatalos felmérés: Németország többé nem biztonságos, a nők félnek a nyilvános helyeken.

Tiszások támadják a fix 3 százalékos hitelt, mert az embereknek jó, nem az államnak és a bankoknak.

Már Von der Leyen szerint is átlépett egy határt az „állítólagos magyar kémhálózat" ügye.

Óriási fejlesztéseket jelentettek be a ferihegyi repülőtérrel kapcsolatban.

Az adás vendégei:

Néző László, aki azt javasolja, hogy kevesebb kommentet olvassunk, mert az árt a mentális egészségnek,

Szabó László, aki semmi furcsát nem látna abban, ha a magyar titkosszolgálatok tényleg "rádolgoztak volna" Brüsszelre,

és Both Hunor, aki szerint Pintér Béla rendezése, melyben Schmidt Máriát bottal verik agyon színtiszta liberál-fasizmus.

Teljes adás: