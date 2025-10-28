Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 28. Kedd Simon, Szimonetta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Trump 22:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk – Lánczi Tamás szerint az erőszak legitimálása zajlik Pintér Béla rendezése kapcsán, melyben bottal verik agyon Schmidt Máriát + videó

2025. október 28., kedd 21:50 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Velkovics Vilmos vezette.

  • Vezércikk – Lánczi Tamás szerint az erőszak legitimálása zajlik Pintér Béla rendezése kapcsán, melyben bottal verik agyon Schmidt Máriát + videó

Az adás témái:

Diplomáciai nagyüzem: Orbán Viktor Olaszország és Vatikán után Washingtonba készül.

Lánczi Tamás reagált Schmidt Mária színpadi agyonverésére: legitimálni akarják az erőszakot.

Hivatalos felmérés: Németország többé nem biztonságos, a nők félnek a nyilvános helyeken.

Tiszások támadják a fix 3 százalékos hitelt, mert az embereknek jó, nem az államnak és a bankoknak.

Már Von der Leyen szerint is átlépett egy határt az „állítólagos magyar kémhálózat" ügye.

Óriási fejlesztéseket jelentettek be a ferihegyi repülőtérrel kapcsolatban.

 

Az adás vendégei:

Néző László, aki azt javasolja, hogy kevesebb kommentet olvassunk, mert az árt a mentális egészségnek,

Szabó László, aki semmi furcsát nem látna abban, ha a magyar titkosszolgálatok tényleg "rádolgoztak volna" Brüsszelre,

és Both Hunor, aki szerint Pintér Béla rendezése, melyben Schmidt Máriát bottal verik agyon színtiszta liberál-fasizmus.

Teljes adás:

További híreink

Megszűnik a rózsaszín TB-kiskönyv, minden tudnivaló egy helyen

Orbán bedobta a követ – Indulhat a párbeszéd Moszkva és Európa Között? + videó

3 csillagjegy, akik készen állnak az elengedésre és a továbblépésre

Ez a fűszer eltűnt a magyar konyhából – pedig egykor igazi kincs volt

Újra szerelmes a Házasság első látásra playboya! Megmutatta barátnőjét - Fotó

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Tragédia – Az Inter kapusa halálra gázolt egy idős férfit

Megvált edzőjétől a Nyíregyháza Spartacus – NS-infó

Szijjártó Péter szívszorító bejelentése: két kiskorú is van az áldozatok között

További híreink

Szijjártó Péter szívszorító bejelentése: két kiskorú is van az áldozatok között

Napi ezer halottra és súlyos sérültre számítanak a németek egy esetleges háborúban + videó

UFO repült Moszkva felett? A tudós válaszolt + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik
2
Szijjártó Péter szívszorító bejelentése: két kiskorú is van az áldozatok között + videó
3
Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt
4
Orbán bedobta a követ – Indulhat a párbeszéd Moszkva és Európa Között? + videó
5
Putyin új atomfegyvere – Mit üzen Oroszország a Burevesztnyik tesztjével? + videó
6
A vágyvezérelt valóság: hogyan hazudik a 444 és Hann Endre a Fidesz „meggyengüléséről”?
7
Napi ezer halottra és súlyos sérültre számítanak a németek egy esetleges háborúban + videó
8
Nyolc magyar meghalt, köztük két gyerek, amikor egy kisgép lezuhant Kenyában + videó
9
A lopott fények parádéja: miért támaszkodik Magyar Péter mások nevére és mások eseményeire?
10
Tragédia – Az Inter kapusa halálra gázolt egy idős férfit

Legfrissebb híreink

„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban

„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban

 Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga, de Brüsszel úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált - hangsúlyozta Orbán Viktor a kétnapos római látogatása alkalmával a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjúban kedd este.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Vezércikk café - A Nemzeti Menet valójában egy háborús menet volt + videó

Vezércikk café - A Nemzeti Menet valójában egy háborús menet volt + videó

 Sokan vettek részt a Tisza Párt október 23-i Nemzeti Menetén abban a hitben, hogy a változást és a békét támogatják. De mi történik akkor, ha kiderül, hogy ez a "béke" csak egy itthoni marketing szlogen, miközben a párt Brüsszelben fegyelmezetten megszavaz minden fegyverszállítmányt és háborús eszkalációt?
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!