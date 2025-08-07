Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó

Az adás témái:
Őrizetbe vették a férfit, aki Orbán Viktor megöletését tervezte.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt.
Az öncenzúra mindennapos jelenséggé vált a németeknél.
Feloszlanak a roma nemzetiségűekből álló Tisza szigetek.
Az Otthon start a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonfejlesztési program.
Donald Trump szerint jók a kilátások egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra.
Az adás vendégei:
Lajkó Fanni, aki úgy véli, hogy ha egy joghallgató azzal bizonyítana alkotmányjog vizsgáján, amivel Fleck Zoltán érvvel, azt kegyetlenül megbuktatnák,
Borbély Beáta, aki sajnálatosnak tartja, hogy az a Fleck Zoltán tanít jogot fiataloknak, aki az alkotmányos rend felforgatására uszít,
és Szabó László, aki szintén nem érti, hogy miként oktathat egy társadalomelméleti tanszéken olyasvalaki, aki a magyar közjog agresszív szétverésére buzdít.
Teljes adás: