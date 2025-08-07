Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

A múlt birodalma 22:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó

2025. augusztus 07., csütörtök 22:00 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Szalai Szilárd vezette.

  • Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó

Az adás témái:

Őrizetbe vették a férfit, aki Orbán Viktor megöletését tervezte.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt.

Az öncenzúra mindennapos jelenséggé vált a németeknél.

Feloszlanak a roma nemzetiségűekből álló Tisza szigetek.

Az Otthon start a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonfejlesztési program.

Donald Trump szerint jók a kilátások egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra.

 

Az adás vendégei:

Lajkó Fanni, aki úgy véli, hogy ha egy joghallgató azzal bizonyítana alkotmányjog vizsgáján, amivel Fleck Zoltán érvvel, azt kegyetlenül megbuktatnák,

Borbély Beáta, aki sajnálatosnak tartja, hogy az a Fleck Zoltán tanít jogot fiataloknak, aki az alkotmányos rend felforgatására uszít,

és Szabó László, aki szintén nem érti, hogy miként oktathat egy társadalomelméleti tanszéken olyasvalaki, aki a magyar közjog agresszív szétverésére buzdít.

 

Teljes adás:

 

További híreink

Még el sem kezdődött, máris megvan az első ázsia expresszes balhé

Figyelmeztet a NAV: sokan hibáztak

Zacher Gábor lett a magyar Forma–1 sztárja – megszólalt a táncos mentős: „Ez jellemző a mi korosztályunkra...”

Miért voltak ragasztószalagok Dibusz Dénes mezén a BL-meccsen?

Percek alatt eldönthetett volna mindent, megtalálta Varga Barnabás utódját a Fradi?

Meghalt Korda György első felesége, a magyar operett kiemelkedő primadonnája

Lánchíd-botrány: Karácsony Gergely nyakig süllyedhet a korrupciós mocsárban

A Lidl praktikus terméke lesz az új kedvenc eszközöd a konyhában!

Megint megjelent a medve a borsodi településnél

További híreink

Megint megjelent a medve a borsodi településnél

Pokoli ütközet jöhet: a Fradi rémálomellenfelet kaphat a BL-főtábláért

Szijjártó bombája: titkos Trump–Putyin csúcs, ami megváltoztathatja a háború sorát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében
2
Súlyos sérülést szenvedett az óbudai lövöldöző egyik áldozata
3
Meghalt Szamos Miklós cukrász
4
Trump lenyomta a brit miniszterelnököt
5
A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó
6
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
7
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"
8
Lánchíd-botrány: Karácsony Gergely nyakig süllyedhet a korrupciós mocsárban
9
Napindító: Lerántotta a leplet a lengyel politikus az Európai Bizottságról + videó
10
Forgalomba álltak az első új, modern dízel autóbuszok Budapesten

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!