Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Őrizetbe vették a férfit, aki Orbán Viktor megöletését tervezte.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt.

Az öncenzúra mindennapos jelenséggé vált a németeknél.

Feloszlanak a roma nemzetiségűekből álló Tisza szigetek.

Az Otthon start a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonfejlesztési program.

Donald Trump szerint jók a kilátások egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra.

Az adás vendégei:

Lajkó Fanni, aki úgy véli, hogy ha egy joghallgató azzal bizonyítana alkotmányjog vizsgáján, amivel Fleck Zoltán érvvel, azt kegyetlenül megbuktatnák,

Borbély Beáta, aki sajnálatosnak tartja, hogy az a Fleck Zoltán tanít jogot fiataloknak, aki az alkotmányos rend felforgatására uszít,

és Szabó László, aki szintén nem érti, hogy miként oktathat egy társadalomelméleti tanszéken olyasvalaki, aki a magyar közjog agresszív szétverésére buzdít.

Teljes adás: