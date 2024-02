Vezércikk- L.Simon: A pokol legmélyebb bugyrában vannak az árulók + videó

Megosztás itt:

L.Simon szó szerint így fogalmazott:

„Azt gondolom, hogy ki lehet ábrándulni. Abba lehet hagyni, azt mondhatja a választópolgár, hogy eddig rájuk szavaztam, de már nem tetszik a politikájuk, másra szavazok. Ez mind legitim dolog. Azt nem lehet csinálni, amit ő csinál. Tehát hogy ha az ember velejéig benne van egy rendszerben, és annak haszonélvezője, és mondjuk havonta mindenféle igazgatótanácsi tagságokból - adott esetben- többszörösét kapja, mint egy országgyűlési képviselő fizetésként, és nem mellékesen a felesége miniszterként és parlamenti képviselőként dolgozik - egyébként jól, mert Judit kiválóan dolgozott –, akkor ezt nem teheti meg. A felesége miatt, a gyerekei miatt, és egyébként saját maga miatt sem. Tehát hogy ha ő kiábrándult, és elege lett, akkor szépen menjen haza, váltson pályát, legyen civil ember, és lehetőleg fogja be a száját, mert egyébként amit most csinál, az az árulás, és Dante-tól is tudjuk, hogy a pokolnak a legmélyebb és legutolsó bugyrában vannak az árulók.”

