Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

Témáink:
- BALJÓS ÁRNYAK – Újabb hangfelvétel került elő a titkolt Tisza-programról
- KÖTÉL - Akasztással fenyegetőztek Kötcsén a Tisza szimpatizánsok
- KERÍTÉSPÉNZ - Orbán Viktor kemény hangvételű levelet írt Ursula von der Leyennek
Vendégeink:
- Néző László, aki szerint a médiamunkások akasztással fenyegetése után végre ideje lenne megszólalnia az újságíró szervezeteknek és a jogvédőknek.
- Gajdics Ottó, akinek meggyőződése, hogy a most leghangosabban hőzöngők fognak elpucolni, ha egyszer tényleg baj lesz.
- és Boros Bánk Levente, aki a tehetetlen düh megnyilvánulásának érzi a tiszások döbbenetes agresszivitását, amely a vezetőjüktől ered.