2025. 09. 09. Kedd
Vezércikk

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

2025. szeptember 09., kedd 21:45

Mármár általános lett az erőszak és az akasztással fenyegetés a koncerteken és Magyar Péter rendezvényein.

  • Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

Témáink: 

  • BALJÓS ÁRNYAK – Újabb hangfelvétel került elő a titkolt Tisza-programról
  • KÖTÉL - Akasztással fenyegetőztek Kötcsén a Tisza szimpatizánsok
  • KERÍTÉSPÉNZ - Orbán Viktor kemény hangvételű levelet írt Ursula von der Leyennek

Vendégeink:

  • Néző László, aki szerint a médiamunkások akasztással fenyegetése után végre ideje lenne megszólalnia az újságíró szervezeteknek és a jogvédőknek.
  • Gajdics Ottó, akinek meggyőződése, hogy a most leghangosabban hőzöngők fognak elpucolni, ha egyszer tényleg baj lesz.
  • és Boros Bánk Levente, aki a tehetetlen düh megnyilvánulásának érzi a tiszások döbbenetes agresszivitását, amely a vezetőjüktől ered.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

