Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

Erőszakos kitörés a Tisza Párt piknikjén - Ruszin-Szendi Romulusz testi erejével támadta a Mandiner újságíróját! A volt vezérkari főnök kétszer is ellökte Móna Márkot, miközben a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdezték. Rendőrségi feljelentés garázdaság miatt, videó bizonyíték – ez a Tisza igazi arca? Exkluzív részletek a botrányról, ami megrázza a magyar politikát!

Vezércikk - Magyar Péter Tisza-adója felháborította a választókat, Márki-Zay Péter kiakadt + videó

Az egyel korábbi Péter visszatért, tapasztalatával segíti az új Pétert, aki viszont maga sem szorul gyámolításra: Magyar szerint a képviselői agyhalottak, a szavazói büdös szájúak, MZP szerint trágyával etetett gombák és gazemberek a fideszesek. Ennyire rosszul áll a Tisza, hogy már a választókat kell támadni?