2025. 08. 14. Csütörtök Marcell napja
Vezércikk

Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó

2025. augusztus 14., csütörtök 22:00 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Velkovics Vilmos vezette.

  • Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó

Az adás témái:

Trump állítólag üzleti lehetőségeket fog kínálni Putyinnak a háború lezárása érdekében.

Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon.

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen egy bürokrata, akit én fizetek.

Berlin háborog: „Németországban nincs cenzúra.”

Szijjártó Péter: Felháborító, hogy Ukrajna megint a Barátság-kőolajvezetéket támadja.

A rendőrség nyomozást indított Sebestyén József halálának ügyében.

 

Az adás vendégei:

Lajkó Fanni, aki szerint ez elsősorban egy gazdasági tárgyalás lesz, és a béke érdekében szükséges is, hogy a gazdasági kapcsolatok terén is változás álljon be,

Gajdics Ottó, aki úgy látja sokkal jobb, ha Amerika és Oroszország üzletelni akar egymással, mintha kölcsönösen fenyegetik egymást,

és Szabó László, aki azt hangsúlyozza ez a tárgyalás egyértelműen történelmi pillanat lesz, Trump egyik célja pedig az lehet, hogy Oroszországot leválassza Kínáról.

 

Teljes adás:

 

