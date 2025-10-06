Vezércikk - Kevés érdeklődő: A tartalom hiánya volt a legnagyobb probléma + videó

Témáink:
- BALLÉPÉS – Tüntetésre menet újságírót inzultált Aranyosi
- AJÁNLAT – Építkezve kell meghaladni a gyűlölet erőit
- ELSÖPRŐ - Nagy győzelmet aratott Babis pártja Csehországban
Vendégeink:
- ifj. Lomnici Zoltán, aki amikor a müncheni nemzetközi Tisza-szigeten elhangzott nemzetgyalázó mondatokat először meghallgatta, egyszerűen nem akart hinni a fülének.
- Móczár Gábor, aki szerint a gazdag magyar nyelv sem képes kifejezni mindazt, amire Aranyosi Péter vetemedett Varga Ádám újságíróval szemben.
- Ómolnár Miklós, aki szerint akár csak egykor a francia forradalom idején, most a magyar a baloldalon is összejöttek a "veszettek".