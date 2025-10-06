Keresés

Vezércikk

Vezércikk - Kevés érdeklődő: A tartalom hiánya volt a legnagyobb probléma + videó

2025. október 06., hétfő 21:45 | Hír TV
Kossuth tér Puzsér Róbert Juhász Péter tüntetés

Puzsér Róbert lefújta a beígért Megbékélésmenetet, helyette Juhász Péter mentésére szólította utcára híveit. A Kossuth téren kevés érdeklődő gyűlt össze, de a legnagyobb probléma nem az ürességtől kongó tér volt, hanem a felszólalások döbbenetesen alacsony színvonala. A megosztó politika Gólemei ismét akcióban.

  • Vezércikk - Kevés érdeklődő: A tartalom hiánya volt a legnagyobb probléma + videó

  • BALLÉPÉS – Tüntetésre menet újságírót inzultált Aranyosi
  • AJÁNLAT – Építkezve kell meghaladni a gyűlölet erőit
  • ELSÖPRŐ - Nagy győzelmet aratott Babis pártja Csehországban

Vendégeink: 

  •  ifj. Lomnici Zoltán, aki amikor a müncheni nemzetközi Tisza-szigeten elhangzott nemzetgyalázó mondatokat először meghallgatta, egyszerűen nem akart hinni a fülének.
  • Móczár Gábor, aki szerint a gazdag magyar nyelv sem képes kifejezni mindazt, amire Aranyosi Péter vetemedett Varga Ádám újságíróval szemben.
  • Ómolnár Miklós, aki szerint akár csak egykor a francia forradalom idején, most a magyar a baloldalon is összejöttek a "veszettek".

 

Összekötötték az M6-ot és az A5-öt! Lázár: Térségünk húzza ki Európát a bajból

Lázár János: A sztráda begyógyítja a XX. század sebeit! Kis unió épül

 Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya átadásán kijelentette: a sztráda egy régi és mély sebet gyógyított be, helyreállítva a Dunát az Adriával összekötő vérkeringést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hanyatló Nyugat ideológiai küzdelmei helyett Közép-Európának kell ihletet merítenie a megújuláshoz, „kis uniókat” építve a nagy unión belül. A magyar fejlesztési fordulat óta 4200 milliárd forintot költött a kormány közútfejlesztésre.
Adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: Az ukrán hadseregig érnek a szálak? + videó

Ukrán szál! 20 ezer Tisza-adat szivárgott ki: ki játszik a tűzzel? - Monitor

 Újabb óriási adatszivárgási botrány rázza meg a Tisza Pártot: közel 20 000 felhasználó személyes adatai kerülhettek veszélybe a Tisza Világ alkalmazásból. A helyzetet súlyosbítja a gyanú, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amelynek szálai az ukrán hadseregig is elérnek. A botrány nemzetbiztonsági kockázatot jelent, rámutatva az ellenzék inkompetenciájára az adatvédelem terén is.

