Vezércikk - Kevés érdeklődő: A tartalom hiánya volt a legnagyobb probléma + videó

Lázár János: A sztráda begyógyítja a XX. század sebeit! Kis unió épül

Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya átadásán kijelentette: a sztráda egy régi és mély sebet gyógyított be, helyreállítva a Dunát az Adriával összekötő vérkeringést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hanyatló Nyugat ideológiai küzdelmei helyett Közép-Európának kell ihletet merítenie a megújuláshoz, „kis uniókat” építve a nagy unión belül. A magyar fejlesztési fordulat óta 4200 milliárd forintot költött a kormány közútfejlesztésre.