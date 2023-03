Vezércikk: A szlovák külügyminiszter egy provokátor, ennek megfelelően kell kezelni

Adásunkban szó esett a szlovák külügyminiszter minden színvonal alatti kommunikációjáról és arról is, hogy a DK árnyékkormányfője is csak stílusban emelkedik Rastislav Kacer szintje fölé, mondanivalóban nem igazán. A témáról a Vezércikk vendégei is elmondták véleményüket.