Vezércikk – Karácsony marad - helyben hagyta a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság döntését + videó

A tartalomból:

Karácsony marad - helyben hagyta a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság döntését.

Megszülethetett a nagy brüsszeli alku, de az még hagyján, most leginkább csak a háborúpártiakat képviseli ez a várható bizottság, holott a választási eredményekből pont az derült ki, hogy ezzel legkevésbé elégedettek a választók.

Mark Rutte a NATO új főtitkára.

Zelenszkij szerint elkezdődött Ukrajna európai uniós tagsága. Egy olyan országról beszélünk, ahol még az intézményesített korrupció mellett is hetente elvisznek államigazgatási vezetőket, mert ők annyira pofátlanul lopnak. Vajon, miből gondolja az uniós vezetés, hogy ebben az országban bármi garancia lenne az uniós pénzek törvényes felhasználására?

Karácsony Gergely az M3-as metró klimatizálásával kampányolt, majd nem tett semmit. Ha be sincs tervezve, úgy nehéz bármit is előrelépni az ügyben. Pedig a párbeszédesek milyen lelkesen szaunáztak annak idején a metróban. Vagy most, hogy már öt évnyi fővárosi képviselői fizetést felvettek, már nem kell tömegközlekedniük, annyira nem zavarja őket?

Lendvai Ildikó: A baloldal jövője múlik azon, hogy Gyurcsány Ferenc marad-e. 2006-ban egy ország mondta, hogy takarodjon, mégsem érdekelte, most talán végképp nem fogja érdekelni, hogy egy-két marginális politikai szereplő vélekedik így.

Döbbenetes összeg érkezik külföldről a baloldali médiába. Vagyis a dollármédia kifejezés nem csak jogszerű, hanem tényszerűen igaz. De persze ez a 444, a Telex, a HVG, a 24.hu stb. munkatársait továbbra sem fogja meggátolni abban, hogy "függetlenobjektívnek" hazudják magukat.

Újra és újraéledő antiszemitizmus Németországban, és ezért nem a zsidógyűlölő arab bevándorlókat, hanem sokkal inkább a szélsőjobboldalinak kikiáltott politikai erőket hibáztatják kormányzati szinten, holott nem ők tartottak az elmúlt években palesztinbarát, egyben zsidóellenes megmozdulásokat az országban.

Az adás vendégei:

Gajdics Ottó, aki szerint az, hogy Karácsony Gergelynek nincs közgyűlési többsége, nem jelenti azt, hogy bármihez is jobban értene, mint eddig,

L. Simon László, aki kérdésesnek látja, hogy ha Magyar Péterék véletlenül állnák is a szavukat, ügyek mentén össze tudnának-e fogni Karácsonnyal,

és Apáti Bence, aki úgy véli: 41 szavazatkülönbség Karácsony javára elég rossz legitimációt jelent, hiába tesz úgy a hollywoodi mosolyával, mintha minden rendben lenne.

A teljes adás: