Vezércikk - Karácsony Gergely-díjas angolnázással folytatja az ellenzék az álhírkampányt + videó

Témáink:
- ELLENCSAPÁS - Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak
- VARÁZSÜTÉS – Hirtelen „eltűnt” a rágalomhadjárat egyik vezéralakjának adóssága
- MINDEN VILÁGOS – Nincs amerikai nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt
Vendégeink:
- Gajdics Ottó, szerint Magyarország rákfenéje, hogy Dobrev Klára még közszereplő lehet a Szőlő utcai rágalmazási eset után is.
- Rákay Philip, akiben nincs kétség, hogy a pedofil-vád valójában egy államellenes cselekmény fedősztorija volt.
- Szűcs Gábor, aki jogászként azt gondolja, hogy a pedofíliával való rágalmazás nem játék, és letöltendő börtönbüntetés jár érte.