Vezércikk - Karácsony Gergely-díjas angolnázással folytatja az ellenzék az álhírkampányt + videó

Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó

Ritkán fordul elő, hogy egy hét alatt ennyi súlyos botrány árnyékolja be a politikai oldalt. Előbb egy papot zaklattak aljas módon, majd kiderült, hogy a baloldali politikusok hamis pedofilvádakat terjesztenek a közösségi médiában. A mélypont azonban akkor érkezett, amikor kiderült, egyesek közülük pisztollyal járnak rendezvényekre.