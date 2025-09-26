Keresés

Vezércikk

Vezércikk - Karácsony Gergely-díjas angolnázással folytatja az ellenzék az álhírkampányt + videó

2025. szeptember 26., péntek 21:45 | Hír TV

Elmélyül a botrány a leleplezett álhírkampány ügyében. Magyar Péter, Dobrev Klára és Arató Gergely ahelyett, hogy bocsánatot kérnének, a figyelemelterelés mesterfokára léptek: az úgynevezett Karácsony Gergely-díjas angolnázás módszerével próbálnak elmenekülni a felelősség elől. Részletek a dezinformációs kampány folytatásáról és a kínos magyarázkodásról.

  • Vezércikk - Karácsony Gergely-díjas angolnázással folytatja az ellenzék az álhírkampányt + videó

Témáink:

  • ELLENCSAPÁS - Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak
  • VARÁZSÜTÉS – Hirtelen „eltűnt” a rágalomhadjárat egyik vezéralakjának adóssága
  • MINDEN VILÁGOS – Nincs amerikai nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

Vendégeink:

  • Gajdics Ottó, szerint Magyarország rákfenéje, hogy Dobrev Klára még közszereplő lehet a Szőlő utcai rágalmazási eset után is.
  • Rákay Philip, akiben nincs kétség, hogy a pedofil-vád valójában egy államellenes cselekmény fedősztorija volt.
  • Szűcs Gábor, aki jogászként azt gondolja, hogy a pedofíliával való rágalmazás nem játék, és letöltendő börtönbüntetés jár érte.

