Az év elején politikai karrierbe kezdett Magyar Péter leuralta a közéletet és a közbeszédet, amelyet szavai szerint a szeretet jegyében kíván átalakítani. Tettei azonban ennek gyökeresen ellentmondanak, hiszen média megjelenései alkalmával folyamatosan ás alpári hangnemben támadta a sajtó munkatársait, de még saját politikusait is. A témához a Vezércikk vendégei is hozzászóltak.

A Tisza Párt a működőképes Budapest érdekében szavazta meg a főváros költségvetését – állítja Magyar Péter, aki tagadja, hogy összeállt volna a szivárványkoalíció és megegyeztek volna Karácsony Gergelyékkel. Továbbra is állítja, hogy pártja önállóan fog indulni 2026-ban, mind a 106 választókerületben. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: „Ha nem így tenne, és bárkivel összeállna, az a Tisza Párt végét jelentené”. A témához a Vezércikk vendégei is hozzászóltak.

Vezércikk – Magyarország ismét bizonyította, hogy kicsi a bors, de erős + videó

Amit Magyarország az elnökség fél éve alatt tett, az messze több, mint ami a súlyánál fogva elvárható volt tőle. Fél évvel ezelőtt megbélyegzéssel járt a béke gondolatának még a fölvetése is, most pedig már mindenki a békéről beszél - hangsúlyozta az uniós csúcsértekezletet megelőzően Orbán Viktor. A témához a Vezércikk vendégei is hozzászóltak.