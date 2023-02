Vezércikk: Gyurcsány és Gyurcsányné az ország két legelutasítottabb politikusa

Megosztás itt:

Vendégek:

Deák Dániel, aki szerint Varga Judit jogosan kéri számon, hogy miért nem emelnek szót egy szuverén ország belpolitikájába történő beavatkozás ellen, de sajnos maga az Európai Bizottság is külföldi befolyás alatt áll,

Rákay Philip, aki arra emlékeztet, hogy Vera Jourova volt az, akivel Donáth Anna rendszeresen csacsogott, és ötleteket adott neki arra, hogy miként lehet Magyarországot elmarasztalni

és Kiszelly Zoltán, aki szerint azért is jogos varga Judit kérdése, mert az Action for Democracy honlapján több európai uniós ország is szerepel, mint választási csatatér.

Témák:

KEMÉNY KÉRDÉS - Varga Judit színvallásra szólította fel az Európai Bizottság/EB alelnökét

AKKUBALOLDAL - Németországban nagy lehetőséget látnak az akkumulátorgyárban

MEGLEPETÉS - Gyurcsány és Gyurcsányné az ország két legelutasítottabb politikusa

Műsor: