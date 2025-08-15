Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk - Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját + videó

2025. augusztus 15., péntek 22:00 | HírTV
Vezércikk

Óriási várakozás övezi az alaszkai Trump–Putyin-csúcsot, a világ az ukrajnai háború lezárását várja. A korábbi találkozók „hullámvasútszerűen” alakultak: hol feszültebb, hol közeledőbb hangulatban.

  • Vezércikk - Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját + videó

Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt években ötször találkozott egymással hivatalosan, kapcsolatuk azonban régebbre nyúlhat vissza. Bár azt sosem tisztázták, hogy hol és mikor, Trump már első elnöki ciklusa előtt is beszélt arról, hogy korábban találkozott már Putyinnal, akit egy kemény fickónak tart.

A pénteki, alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó sorsdöntő lehet nemcsak az orosz–ukrán háború, hanem az amerikai–orosz kapcsolatok jövője szempontjából is.

 

További híreink

Megőrültek a strandolók: vörös cápa tűnt fel a Balatonban

Egy ukrajna-szakértő szerint a magyar miniszterelnök orosz oligarchák befolyása alatt áll + videó

Elszólta magát Szoboszlai edzője, döntött magyar sztárjáról

Trump bejelentette, hogy megegyezett a két szuperhatalom

Kincsre bukkanhat, aki most a Lidlben jár: nincs ember, akinek ne lenne hasznos ez a kütyü!

Robbanás történt Oroszországban, sok a halott

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

A Lidl kincsével megspórolhatod az 50 forintos visszaváltási díjat

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

További híreink

Megérkezett Donald Trump Alaszkába

Fenyegető kijelentést tettek Magyarországról az ukrán állami médiában

Egy ukrajna-szakértő szerint a magyar miniszterelnök orosz oligarchák befolyása alatt áll + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fenyegető kijelentést tettek Magyarországról az ukrán állami médiában
2
Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett
3
Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét
4
Lázár János: Ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, lehetősége, képessége, tudása, az mindenképpen mi vagyunk + videó
5
A CIA és a két ország testőrségének közös feladata most: egyszerre kell megvédenie az amerikai és az orosz elnököt
6
Vadászgépek alkatrészeit lopták el a kecskeméti repülőtérről
7
Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkába
8
Magyar Péter nem bírja a kritikát: aki rosszat kérdez vagy bírálja, azt kidobatja vagy elnémítja + videó
9
Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme
10
Ha Karácsony Gergelyen múlna, nem lenne Budapesten tűzijáték

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!