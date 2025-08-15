Vezércikk - Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját + videó

Megosztás itt:

Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt években ötször találkozott egymással hivatalosan, kapcsolatuk azonban régebbre nyúlhat vissza. Bár azt sosem tisztázták, hogy hol és mikor, Trump már első elnöki ciklusa előtt is beszélt arról, hogy korábban találkozott már Putyinnal, akit egy kemény fickónak tart.

A pénteki, alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó sorsdöntő lehet nemcsak az orosz–ukrán háború, hanem az amerikai–orosz kapcsolatok jövője szempontjából is.