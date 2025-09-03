Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó

2025. szeptember 03., szerda 22:00 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Szalai Szilárd vezette.

  • Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó

Az adás témái:

Újabb részletek derültek ki a Tisza-adó után, ezer forintos benzinár jöhet Magyar Péterékkel.

Kollár Kinga sajnálkozik, hogy „idő előtt” utaltak Brüsszelből, és így megemelhették a tanárok bérét.

Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén.

Négy Tisza sziget oszlott fel, nem bírták tovább elviselni az abúzust és a diszkriminációt.

Sorra kerülnek napvilágra Von der Leyen titkai.

Pankotai Lili a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja tanulmányait, Orbán Balázs köszöntötte.

 

Az adás vendégei:

Gajdics Ottó, aki szerint az egész ország tönkre fog menni abba, ami eddig a Tisza Párt programjából kiszivárgott,

Deák Dániel, aki ara figyelmeztet, hogy a Tisza elképzelései alapján Magyarország is Németország sorsára juthat, ahol a kancellár már elismerte hogy az ország túlvan a teljesítőképessége határán,

és Huth Gergely aki arra emlékeztet: Magya Péter már korábban bevallotta, hogy nem számol az orosz energiával, azt azonban nem említette, hogy ezzel tönkretenné a teljes magyar olajipart.

 

Teljes adás:

