Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó

Témáink:
- ÜZENET - Magyarország biztonsága nem alku tárgya
- ELÉG! – Hatalmas migrációellenes tüntetés volt Londonban
- ADÓTERVEK - A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból
Vendégeink:
- Máthé Zsuzsa, aki úgy véli, hogy senki nem vállalja annak felelősségét, ami az illegális migráció ügyében 10 éve Európában történt.
- Kötter Tamás, aki úgy látja, hogy Európa nyugati fele öles léptekkel rohan a polgárháborús helyzet felé.
- és Ómolnár Miklós, aki szerint egyszerű, hétköznapi élmények váltják ki a Nyugat-Európában tapasztalt ellenállási tüntetéseket.