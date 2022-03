Vezércikk: Elképesztő tömeg gyűlt össze a Békemenetre

Megosztás itt:

BÉKEMENET - Elképesztő tömeg gyűlt össze a Békemenetre

HÍD - Híd épül lélektől lélekig – rengeteg székely érkezett a Békemenetre

ÜNNEPI BESZÉD - Jól állnak a csillagok a választás előtt

A kilencedik Békemenet idén valóban a békéről szólt. A szervezők szerint a rendezvény célja a közös fellépés a béke érdekében az orosz-ukrán háború miatt. Rengetegen érkeztek a békés demonstrációra, kicsik és nagyok egyaránt magyar lobogót és háborúellenes molinót tartanakottak kezükben.

Túl azon, hogy a Békemenet a szomszédságban zajló háború okán idén a korábbiaknál is hangsúlyosabban szimbolizálta a békesség utáni vágyat, azért az is mindig kiderül, hogy ez a megmozdulás minden alkalommal összeköti azokat is, akik Magyarország hivatalos határain belül és kívül élik mindennapjaikat, de hasonlóan gondolkodnak.

Március 15-e alkalmából mondott beszédet Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben kifejtette: mióta az eszünket tudjuk, mióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, a magyarok mindig ugyanazt akarták a Kárpátok alatt. Legyen béke, legyen szabadság, legyen egyetértés. De ez nem maradhat, puszta óhaj, mert akkor elszáll, mint egy könnyű lehelet. A békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez ugyanarra a dologra van szükségünk: erőre. Gyenge nép nem kap békét, legfeljebb megkegyelmeznek neki. A béke, a szabadság és az egyetértés az erős népek jutalma. Övék a jólét, az önbizalom, a biztonság és a nyugodt élet.

Teljes adás: