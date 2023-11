Vezércikk: Donáth beszólt Gyurcsány Ferencnek

Orbán Viktor látványos videót osztott meg az országos hadgyakorlatról

Orbán Viktor miniszterelnök is ellátogatott hétfőn az Adaptive Hussars 2023 többnemzeti országos hadgyakorlat helyszíneire, amiről most egy látványos videót is megosztott a közösségi oldalán, és ezt írta hozzá: A békéhez erő kell!