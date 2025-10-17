Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó

Az adás témái:
Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal.
Orbán Viktor: Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs eredményes legyen.
Az Európai Bizottság bemutatta a háborús tervét, miközben Trump és Putyin a békén dolgozik.
Magyar Péter szerint ők javasolták a budapesti béketárgyalást.
Garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt.
A Mandiner-díj jelöltjeiről döntő bizottsági tagként tér vissza Varga Judit a közéletbe.
Az adás vendégei:
Ferencz Orsolya, aki szerint minden normális ország békealapú gazdaságra rendelkezett be, de ehhez el kell hallgattatni a fegyvereket,
Rákay Philip, aki szerint a budapesti békecsúcs bejelentésének napján korommal kell felírni a falra, mert ez egy döbbenetes magyar külpolitikai siker,
és Szabó László, aki a sajtót hibáztatja azért, mert nem megfelelően tájékoztatja közvéleményt Magyar Péter világra szóló sport, művészeti és tudományos sikereiről.
Műsorvezető: Szalai Szilárd.
Teljes adás: