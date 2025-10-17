Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal.

Orbán Viktor: Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs eredményes legyen.

Az Európai Bizottság bemutatta a háborús tervét, miközben Trump és Putyin a békén dolgozik.

Magyar Péter szerint ők javasolták a budapesti béketárgyalást.

Garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt.

A Mandiner-díj jelöltjeiről döntő bizottsági tagként tér vissza Varga Judit a közéletbe.

Az adás vendégei:

Ferencz Orsolya, aki szerint minden normális ország békealapú gazdaságra rendelkezett be, de ehhez el kell hallgattatni a fegyvereket,

Rákay Philip, aki szerint a budapesti békecsúcs bejelentésének napján korommal kell felírni a falra, mert ez egy döbbenetes magyar külpolitikai siker,

és Szabó László, aki a sajtót hibáztatja azért, mert nem megfelelően tájékoztatja közvéleményt Magyar Péter világra szóló sport, művészeti és tudományos sikereiről.

Műsorvezető: Szalai Szilárd.

Teljes adás: