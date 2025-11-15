Vezércikk café – Trump-Orbán: Régi szövetség új lendülettel + videó

A tartalomból:
Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van.
Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok.
Trump mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázvásárlásokra vonatkozó szankciók alól.
A magyarok többsége szerint sikeres volt a Trump–Orbán csúcstalálkozó.
Donald Trump és Orbán Viktor: egy szövetség, ami megváltoztatta a világpolitikát.
Orbán Viktor: „Bajtársi viszony” van Donald Trumppal.
Orbán Viktor: a legfontosabb kérdésekben „teljes összhang van a két kormányzat között”.
Egy prágai központú nemzetközi hálózat szállt be egyes liberális sajtóorgánumok finanszírozásába.
Brüsszel lett a liberálisok végső menedéke?
Új támogatási modell a dollármédiában.
Migránspárti aktivistákat és NGO-kat pénzelt a brüsszeli elit.
Az adás vendégei:
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója,
Földi László, biztonságpolitikai szakértő.
Teljes adás: