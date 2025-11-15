Keresés

2025. 11. 15. Szombat
Vezércikk

Vezércikk café – Trump-Orbán: Régi szövetség új lendülettel + videó

2025. november 15., szombat 22:00 | HírTV

Az adásban többek között szó volt az amerikai-magyar kapcsolatok új korszakáról, Brüsszel liberális fellegvár jellegéről, és a dollármédia új támogatásáról is. A műsort Velkovics Vilmos vezette.

  Vezércikk café – Trump-Orbán: Régi szövetség új lendülettel + videó

A tartalomból:

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van.

Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok.

Trump mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázvásárlásokra vonatkozó szankciók alól.

A magyarok többsége szerint sikeres volt a Trump–Orbán csúcstalálkozó.

Donald Trump és Orbán Viktor: egy szövetség, ami megváltoztatta a világpolitikát.

Orbán Viktor: „Bajtársi viszony” van Donald Trumppal.

Orbán Viktor: a legfontosabb kérdésekben „teljes összhang van a két kormányzat között”.

Egy prágai központú nemzetközi hálózat szállt be egyes liberális sajtóorgánumok finanszírozásába.

Brüsszel lett a liberálisok végső menedéke?

Új támogatási modell a dollármédiában.

Migránspárti aktivistákat és NGO-kat pénzelt a brüsszeli elit.

 

Az adás vendégei:

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója,

Földi László, biztonságpolitikai szakértő.

 

Teljes adás:

