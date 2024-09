Vezércikk – Brüsszel újra megzsarolta Magyarországot + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Brüsszel újra megzsarolta Magyarországot.

A német választók akaratával szembemenve zárnák ki a kormányzásból a győztes Afd-t.

Szijjártó: nem fogjuk tudni kielégíteni az üzemanyagigényt az oroszországi olaj nélkül.

Öngól: Gyurcsány ezúttal oktatáspolitikából oktatott ki.

82 millióval támogatták külföldről a Republikont.

Észtország, a „balti csoda” is mögénk került.

Lengyelország komolyan fontolgatja a nyílt háborús beavatkozást.

Az adás vendégei:

Borbély Beáta, aki szerint Gyurcsány Ferenc oktatáspolitikai kioktatása nem más, mint a szokásos ellenzéki kommunikáció: mindig mondjunk nagyobbat,

Bencsik András, aki nem lát ebben semmi rendkívülit, Gyurcsány már eddig is annyit hazudott, miért ne hazudhatna most is,

és Móczár Gábor, aki úgy látja: ha egy hiteles ember fejtené ki a véleményét az oktatáspolitikáról, az akár megfontolandó is lehetne, de Gyurcsány Ferenc teljesen hiteltelen.

Teljes adás: