Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó

Témáink:
- HÁLÓZAT – A rágalmazók kemény megbüntetését helyezte kilátásba Kocsis Máté
- KOMMUNISTA KIÁLTVÁNY – Dobrev fenyegetőzik és utcára hívná híveit
- EGYEZTETÉS - Telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump
Vendégeink:
- Fricz Tamás, aki szerint a baloldalinak az elmúlt napok erőszakra való bujtogatására a Békemenet lehet megfelelő válasz.
- Kötter Tamás, aki apakomplexust sejt amögött, hogy Magyar Péter Orbán Viktor papírmásához beszél a színpadon, de reméli, hogy legalább nem alszik vele.
- és Móczár Gábor, aki szerint Monthy Pitont idéző helyzet, ahogy a következményekért üvöltő Dobrev Klára menekülne a következményektől