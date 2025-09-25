Keresés

Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó

2025. szeptember 25., csütörtök 21:45 | Hír TV

Ritkán fordul elő, hogy egy hét alatt ennyi súlyos botrány árnyékolja be a politikai oldalt. Előbb egy papot zaklattak aljas módon, majd kiderült, hogy a baloldali politikusok hamis pedofilvádakat terjesztenek a közösségi médiában. A mélypont azonban akkor érkezett, amikor kiderült, egyesek közülük pisztollyal járnak rendezvényekre.

  • Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó

Témáink: 

  • HÁLÓZAT – A rágalmazók kemény megbüntetését helyezte kilátásba Kocsis Máté
  • KOMMUNISTA KIÁLTVÁNY – Dobrev fenyegetőzik és utcára hívná híveit
  • EGYEZTETÉS - Telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump

Vendégeink:

  • Fricz Tamás, aki szerint a baloldalinak az elmúlt napok erőszakra való bujtogatására a Békemenet lehet megfelelő válasz.
  • Kötter Tamás, aki apakomplexust sejt amögött, hogy Magyar Péter Orbán Viktor papírmásához beszél a színpadon, de reméli, hogy legalább nem alszik vele.
  • és Móczár Gábor, aki szerint Monthy Pitont idéző helyzet, ahogy a következményekért üvöltő Dobrev Klára menekülne a következményektől

Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó

Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó

 Az amerikai politikai rendszer soha nem látott mértékű megosztottságon megy keresztül. Miközben Donald Trump visszatért a Fehér Házba, a washingtoni elit, a média és a „mélyállam” harca nem szűnik. A Háttérkép stúdiójában elemezzük: vajon a populista mozgalom képes lesz gyökeresen megváltoztatni az amerikai külpolitikát és gazdaságot, vagy az intézményrendszer csapdájában ragad az „Amerika az első” doktrína?
Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

 „A pedofíliával vádolókat szintén következetesen meg kell büntetni” – jelentette ki Lázár János Sopronban, élesen reagálva az elmúlt 72 óra politikai vádjaira. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar államot meggyengítsék alaptalan vádakkal, és azok, akik fizetnek a kérdezőknek és az újságíróknak, Magyarországot akarják ellehetetleníteni. A vádak elutasítása mellett Lázár János radikális gyermekvédelmi szigorítást javasolt.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

