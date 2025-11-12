Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó

2025. november 12., szerda 21:55 | HírTV
vélemény elemzés belpolitika Vezércikk

Míg az egyik oldalon a megfontolt építkezést látjuk, odaát a tomboló bomlást. Nem árad, hanem szétfolyik a Tisza. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.

  • Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó

A tartalomból: 

  • NÉZETTSÉG - Orbán Viktor kenterbe verte Magyar Pétert
  • ÉBREDÉS - Egyik legismertebb aktivistája sem kér Magyar Péterből
  • HATÁSKÖRÖK - Nekimegy a kormány az uniós intézményeknek
  • KLÍMAHISZTI - A BBC újabb riportjai vizsgálják ki

Vendégeink: 

  • Abkarovits Joca, akinek meggyőződése, hogy Magyar Péter legelvakultabb hívei is tisztában vannak azzal, hogy vezetőjük "időnként" nem mond igazat.
  • Kacsoh Dániel, aki megértéssel tekint az ellenzéki szavazókra, akiknek négy évente mindig új Messiásba kell belehelyezniük minden reményüket.
  • Zila János, aki sok szerencsét kíván Brüsszelnek a forint lökdöséséhez, így, hogy Amerika beállt a magyar gazdaság mögé.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos.

Teljes adás: 

 

 
 
 
 

