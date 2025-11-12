Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó

A tartalomból:
- NÉZETTSÉG - Orbán Viktor kenterbe verte Magyar Pétert
- ÉBREDÉS - Egyik legismertebb aktivistája sem kér Magyar Péterből
- HATÁSKÖRÖK - Nekimegy a kormány az uniós intézményeknek
- KLÍMAHISZTI - A BBC újabb riportjai vizsgálják ki
Vendégeink:
- Abkarovits Joca, akinek meggyőződése, hogy Magyar Péter legelvakultabb hívei is tisztában vannak azzal, hogy vezetőjük "időnként" nem mond igazat.
- Kacsoh Dániel, aki megértéssel tekint az ellenzéki szavazókra, akiknek négy évente mindig új Messiásba kell belehelyezniük minden reményüket.
- Zila János, aki sok szerencsét kíván Brüsszelnek a forint lökdöséséhez, így, hogy Amerika beállt a magyar gazdaság mögé.
Műsorvezető: Velkovics Vilmos.
Teljes adás: