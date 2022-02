Vezércikk: Az Amnesty volt igazgatója szerint a jogvédő szervezet az ellenzék részeként viselkedik

Megosztás itt:

A jelek szerint Márki-Zay már egy háborús konfliktusba keverte volna bele Magyarországot, ha most ő lenne a miniszterelnök, hiszen többször is elmondta, hogy nem csak fegyvereket, de katonákat is vezényelne Ukrajnába. Még jó, hogy fegyvervásárlásra nem adott neki elég pénzt a műtrágyakirály Bige László, aki a rá kiszabott bírságot ugyan még nem fizette ki, de a popikon Rod Stewarttal azért fel tudta magát köszöntetni születésnapján - több százmillió forintért. De persze, szó volt arról is, hogy Soros újabb embere állítja: a hálózat NGO-i mindent elkövetnek Magyarországon, hogy kiszolgálják a baloldalt.

Vendégeink:

Kötter Tamás, aki szerint az elmúlt 12 év esszenszicája az, hogy sorra jelennek meg az önleleplező interjúk a Soros-szervezetek politikába beavatkozó munkatársairól.

Ómolnár Miklós, aki szerint a műtrágyakirály, Bige László viselkedése a legtípikusabb megtestesítője a vörösbáró szó jelentésének.

Filep Dávid, aki szerint a baloldali média és politika egy olyan kreált világképet próbál ráerőltetni az emberekre, amely teljesen szembe megy a valósággal.

A baloldal és annak lakájmédiája évek óta mantrázza, hogy nem is létezik Soros-hálózat, ezt csak Orbánék találták ki. Az elmúlt hetekben azonban sorra lepleződtek le a különféle NGO-k munkatársai, akik mind beismerték, hogy elvárás volt számukra a magyar kormány támadása. Ezúttal Jeney Orsolya, az Amnesty International Magyarország volt igazgatója számolt be arról, hogy ez az ő esetében is így volt. A Vezércikk vendégei így reagáltak az esetre.

Ómolnár Miklós:

Ezek a vallomások, amelyek az elmúlt hetekben napvilágra kerültek, bebizonyítják, hogy ez nincs így. Ezek igenis politikai szerepre törő, igenis olyan szervezetek, amelyek valójában a pártatlanságot, bizonyos értékek képviseletét csak egyfajta álcahálóként viselik magukon, és ugyanolyan politikai szervezetek, mint egy párt.

Kötter Tamás:

Ötödik hadoszlopok. Nagyon gyakran egyébként átveszik a magyar, egyébként nem túl acélos ellenzéknek a szerepét. És helyettük csinálják Magyarországon a politikát, és közvetlenül kapják kintről az utasításokat, meg azokat a paneleket, amelyekkel tudnak a legitim kormány ellen harcolni.

Filep Dávid:

Amikor az ő kis kreált valóságuk beleütközik abba, hogy mennyire nem működik ez rendszerszinten, mennyire törvényellenes, mennyire ellentmond az alapvető törvényeknek, akkor ott megáll a tudomány, és akkor azt mondják, hogy hát srácok, erről most hallgatunk.

