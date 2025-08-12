Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó

2025. augusztus 12., kedd 22:00 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Velkovics Vilmos vezette.

Az adás témái:

Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán.

Az Európai Tanács megpróbált nyilatkozatot kiadni az összes uniós állam- és kormányfő nevében.

Az egykori vezérkari főnök zűrös ügyeivel kapcsolatban Budai Gyula tett feljelentést.

Kiemelt beruházássá válhatnak a támogatott lakásépítések.

Sulyok Tamás arra kéri a fiatalokat, ne engedjék, hogy hangjuk mások indulatait visszhangozza.

Durva sértéseket küldött Orbán Viktornak az antiszemita együttes.

 

Az adás vendégei:

Máthé Zsuzsa, aki úgy véli egy üzenet volt, hogy Donald Trump kiemelte Orbán Viktort, mint, olyan politikust, akinek ad a véleményére,

Néző László, aki úgy gondolja nagy arculcsapás a balliberális oldalnak, hogy az amerikai elnök a magyar kormányfőtől kér tanácsot,

és Boros Bánk Levente, aki szerint nem véletlen, hogy Donald Trump olyan szövetségest hív fel, akiben hisz és bízik.

 

Teljes adás:

Tragédia: váratlanul elhunyt Harsányi Levente testvére

Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó

„Az ország k*rvája voltam” – Molnár Anikó végre magára talált, 60 évesen is vetkőzni fog

Meghalt Kovács Attila egyetemi fényképész

Kínai horoszkóp: 3 csillagjegynek sorsfordító változást hoz az augusztus

Megsérült Fazekas Máté a vb-n, az édesapja a helyszínre sietett

Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal

Meghalt a Dunaszerdahely 19 éves futballistája

Kocsis Máté: Magyar Péter teljesen átvette a baloldal gondolkodását és nyíltan támadja az Otthon Start Programot + videó

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni + videó

Kocsis Máté: Magyar Péter teljesen átvette a baloldal gondolkodását és nyíltan támadja az Otthon Start Programot + videó

