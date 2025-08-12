Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó

Az adás témái:
Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán.
Az Európai Tanács megpróbált nyilatkozatot kiadni az összes uniós állam- és kormányfő nevében.
Az egykori vezérkari főnök zűrös ügyeivel kapcsolatban Budai Gyula tett feljelentést.
Kiemelt beruházássá válhatnak a támogatott lakásépítések.
Sulyok Tamás arra kéri a fiatalokat, ne engedjék, hogy hangjuk mások indulatait visszhangozza.
Durva sértéseket küldött Orbán Viktornak az antiszemita együttes.
Az adás vendégei:
Máthé Zsuzsa, aki úgy véli egy üzenet volt, hogy Donald Trump kiemelte Orbán Viktort, mint, olyan politikust, akinek ad a véleményére,
Néző László, aki úgy gondolja nagy arculcsapás a balliberális oldalnak, hogy az amerikai elnök a magyar kormányfőtől kér tanácsot,
és Boros Bánk Levente, aki szerint nem véletlen, hogy Donald Trump olyan szövetségest hív fel, akiben hisz és bízik.
Teljes adás: