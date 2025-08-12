Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán.

Az Európai Tanács megpróbált nyilatkozatot kiadni az összes uniós állam- és kormányfő nevében.

Az egykori vezérkari főnök zűrös ügyeivel kapcsolatban Budai Gyula tett feljelentést.

Kiemelt beruházássá válhatnak a támogatott lakásépítések.

Sulyok Tamás arra kéri a fiatalokat, ne engedjék, hogy hangjuk mások indulatait visszhangozza.

Durva sértéseket küldött Orbán Viktornak az antiszemita együttes.

Az adás vendégei:

Máthé Zsuzsa, aki úgy véli egy üzenet volt, hogy Donald Trump kiemelte Orbán Viktort, mint, olyan politikust, akinek ad a véleményére,

Néző László, aki úgy gondolja nagy arculcsapás a balliberális oldalnak, hogy az amerikai elnök a magyar kormányfőtől kér tanácsot,

és Boros Bánk Levente, aki szerint nem véletlen, hogy Donald Trump olyan szövetségest hív fel, akiben hisz és bízik.

Teljes adás: