Vezércikk - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción + videó

Témáink:
- DERÉKHAD – Hatalmas erődemonstráció volt a digitális polgári körök gyűlése
- KÖZBESZÉD - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción
- TISZA-PROGRAM - Megnyirbálnák a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat is
Vendégek:
- ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint az amerikai tévés showman Jimmy Kimmel elbocsátása időszerű üzenet lehet a magyar ellenzéknek a szólásszabadság határairól.
- Kacsoh Dániel, akiben volt optimizmus, hogy a gyűlöletellenes tüntetés tényleg arról szól majd, amiért meghirdették, de megint csalódnia kellett.
- és Ómolnár Miklós, aki úgy véli, hogy a ma kiszivárgott levelezés szerint a gyűlöletellenes tüntetés valójában Tisza Párti fiókrendezvény volt.