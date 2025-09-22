Vezércikk - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción + videó

Keresés

2025. 09. 22. Hétfő
Vezércikk - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción

2025. szeptember 22., hétfő 21:45

A gyűlölet ellen tüntetnek, miközben az egész ellenzéki politika a hazudozásról, a hergelésről és a gyűlöletkeltésről szól.

Témáink:

  • DERÉKHAD – Hatalmas erődemonstráció volt a digitális polgári körök gyűlése
  • KÖZBESZÉD - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción
  • TISZA-PROGRAM - Megnyirbálnák a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat is

Vendégek:

  • ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint az amerikai tévés showman Jimmy Kimmel elbocsátása időszerű üzenet lehet a magyar ellenzéknek a szólásszabadság határairól.
  • Kacsoh Dániel, akiben volt optimizmus, hogy a gyűlöletellenes tüntetés tényleg arról szól majd, amiért meghirdették, de megint csalódnia kellett.
  • és Ómolnár Miklós, aki úgy véli, hogy a ma kiszivárgott levelezés szerint a gyűlöletellenes tüntetés valójában Tisza Párti fiókrendezvény volt.

 

 

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottaban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

 Sose gondoltuk, hogy az őszödi beszédet elmondó Gyurcsány Ferenc otthon a családban ne kamuzott volna. Vagy hogy mintaférj lett volna. De az mégis meglepő volt, hogy pont a Direkt36 portál riportnak álcázva közéleti trash-tartalmat gyártson a családi szennyesből. A szó, amit keresnek: karaktergyilkosság. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak. 
