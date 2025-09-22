Vezércikk - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción + videó

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

Sose gondoltuk, hogy az őszödi beszédet elmondó Gyurcsány Ferenc otthon a családban ne kamuzott volna. Vagy hogy mintaférj lett volna. De az mégis meglepő volt, hogy pont a Direkt36 portál riportnak álcázva közéleti trash-tartalmat gyártson a családi szennyesből. A szó, amit keresnek: karaktergyilkosság. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.