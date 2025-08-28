Keresés

Vezércikk

Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó

2025. augusztus 28., csütörtök 21:45 | Hír TV

A tiszás politikusok Tusványos és az MCC Feszt után a Tranziton sem mernek vitázni. Lehet hogy a Kulja vita után eltiltották őket?

  • Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó

Témáink:

KITILTÁS – Kemény magyar válasz az ukrán provokációra

KAPUTT - Lesz gondunk a német migrációs „felismerés” következményeivel

BŰNSZERVEZET - Trump „pszichopatáknak” nevezte Sorosékat

Vendégek: 

 Fricz Tamás, aki számára egyre világosabb, hogy Donald Trumpot egészen más fából faragták, mint az eddigi elnököket.

Deák Dániel, aki már azt tapasztalja, hogy a tisza szigetes rendezvényeken a sajátjai is azt mondják, hogy amit Magyar Péter mond, az nem felel meg a valóságnak.

 és Kovács András, aki úgy véli, hogy az Európai Unió azért nem reagál arra, hogy az ukránok támadják a Barátság kőolajvezetéket, mert ettől magyarországi gazdasági nehézségeket remélnek.

Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó

 Míg Magyarország 20 évig gürcölt az EU kegyeiért, Ukrajna három év alatt kétszer annyi pénzt markolt fel Brüsszeltől, mint amennyit hazánk valaha kapott. Fegyverek, homályos számlák és feltételek nélküli kivételezés – ez a recept Kijevben, miközben a magyar adófizetők csak a brüsszeli szigor morzsáit kapják. Meddig nézzük tétlenül, hogy az EU a saját tagállamai helyett egy feneketlen kútba önti a milliárdokat?
A Vásárhelyi Forgatag üzenete: A magyar összetartozás nem eladó, és nem tűri a rombolást

 Marosvásárhelyen, a 12. Vásárhelyi Forgatag nyitóünnepségén a magyar lélek ereje és a nemzeti összetartozás üzenete harsogott. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára világosan fogalmazott: a közelgő választásokon nem kevesebb forog kockán, mint az elmúlt 15 év nemzetpolitikai sikereinek megőrzése. Az a szellemiség, amely szerint „minden magyar felelős minden magyarért”, és amely a határon túli magyarságot nem idegenként, hanem a nemzet szerves részeként látja, most veszélyben van.

