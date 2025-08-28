Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó

Megosztás itt:

KITILTÁS – Kemény magyar válasz az ukrán provokációra

KAPUTT - Lesz gondunk a német migrációs „felismerés” következményeivel

BŰNSZERVEZET - Trump „pszichopatáknak” nevezte Sorosékat

Vendégek:

Fricz Tamás, aki számára egyre világosabb, hogy Donald Trumpot egészen más fából faragták, mint az eddigi elnököket.

Deák Dániel, aki már azt tapasztalja, hogy a tisza szigetes rendezvényeken a sajátjai is azt mondják, hogy amit Magyar Péter mond, az nem felel meg a valóságnak.

és Kovács András, aki úgy véli, hogy az Európai Unió azért nem reagál arra, hogy az ukránok támadják a Barátság kőolajvezetéket, mert ettől magyarországi gazdasági nehézségeket remélnek.