Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó

Témáink:
KITILTÁS – Kemény magyar válasz az ukrán provokációra
KAPUTT - Lesz gondunk a német migrációs „felismerés” következményeivel
BŰNSZERVEZET - Trump „pszichopatáknak” nevezte Sorosékat
Vendégek:
Fricz Tamás, aki számára egyre világosabb, hogy Donald Trumpot egészen más fából faragták, mint az eddigi elnököket.
Deák Dániel, aki már azt tapasztalja, hogy a tisza szigetes rendezvényeken a sajátjai is azt mondják, hogy amit Magyar Péter mond, az nem felel meg a valóságnak.
és Kovács András, aki úgy véli, hogy az Európai Unió azért nem reagál arra, hogy az ukránok támadják a Barátság kőolajvezetéket, mert ettől magyarországi gazdasági nehézségeket remélnek.